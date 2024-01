Lewandowski, un goleador que no entiende de competiciones

El polaco ha marcado esta temporada en LaLiga, Champions, Supercopa de España y Copa del Rey Griezmann, Brahim, Joselu y Rodrygo son los otros jugadores que han conseguido hacerlo

El rendimiento de Lewandowski no es el mismo que la temporada pasada. Ahora bien, sus números pueden llegar a decir lo contrario. El máximo goleador del FC Barcelona, aunque no esté consiguiendo marcar diferencias para su equipo, está sumando cifras goleadoras en todas las competiciones.

Su gol contra el Athletic Club, pese a que ya lo había hecho desde el punto de penalti contra la UD Barbastro, significó la ampliación de su casillero personal. El polaco ha marcado esta temporada en todas las competiciones que ha jugado: LaLiga, Champions League, Supercopa de España y Copa del Rey. Más apuestas aquí.

De esta forma, ha sido el primer jugador del Barça en hacerlo. En cambio, el Real Madrid cuenta con tres jugadores en su plantilla que lo han logrado; Brahim Díaz, Joselu Mato y Rodrygo Goes. Por otro lado, Antoine Griezmann también está en esta lista. Obviamente, esta situación no sería posible sin haber disputado la Supercopa de España, donde estaban estos tres equipos, además de Osasuna (quien no participa en competiciones europeas).

Ahora, el objetivo de Robert será que estos goles vayan acompañados de unas victorias que necesita el FC Barcelona para poder optar a títulos.