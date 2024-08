Lewandowski, el examen es el gol

La era Hansi Flick ya está en marcha. Con la llegada del técnico alemán el conjunto culé espera dar un vuelco a sus resultados deportivos y el entrenador de 59 años espera refuerzos durante el mes de agosto que eleven el nivel de una plantilla llamada a pelear por todo. No se esperan grandes cambios en ‘Can Barça’ este curso y es que el límite salarial no permitirá acometer operaciones mayúsculas. En ataque, la irrupción de Lamine Yamal es la mejor noticia, mientras que la llegada de Nico Williams se está enfriando en las últimas semanas. El ‘9’, salvo sorpresa, seguirá siendo un Robert Lewandowski que ha bajado notablemente su rendimiento goleador desde que viste la elástica culé.

Claro descenso goleador

El fichaje de Robert Lewandowski por el FC Barcelona esperaba poner a los blaugranas a la altura de los grandes clubes europeos. Sin embargo, el polaco no ha logrado mantener su promedio goleador que le hizo ser uno de los delanteros más temidos cuando defendía los intereses del Bayern de Múnich. 45 millones de euros abonaron los azulgranas para firmar a un jugador letal en el área rival. Sus dos primeras temporadas no han convencido en absoluto, pero la complicada situación económica no invita a pensar que puedan firmar a un ‘9’ de primer nivel para aumentar la competencia en la delantera. Según las apuestas de Betfair, el FC Barcelona peleará por LaLiga EASPORTS. La probabilidad implícita de que consigan el título es del 22.22%.

Lewandowski se queda solo

Hansi Flick aterrizó en Can Barça consciente del momento deportivo y económico que viven los culés. Lejos quedaron aquellos veranos donde la cartera se imponía a la cantera. La Masia está dando sus frutos en las últimas temporadas y Balde, Cubarsí, Gavi, Pedri o Lamine Yamal son jugadores capitales de una plantilla muy joven. Sorprende que la apuesta por delantero centro sea un Robert Lewandowski que cumplirá 36 años el próximo 21 de agosto. El ex del Bayern de Múnich no había bajado de 40 goles por temporada hasta que firmó por el FC Barcelona. En su primera temporada consiguió anotar 33 tantos, mientras que en la última apenas alcanzó los 26. Números mediocres para un jugador venido a menos en los últimos años. Flick necesita recuperarlo y el acierto de su ‘killer’ será determinante.

La competencia no amenaza la titularidad

En el once tipo del Barça de la 2024-25 la figura de Robert Lewandowski parece inamovible. Más si cabe cuando los sustitutos son un Vitor Roque que llegó en el pasado mercado invernal y que pese a costar 30 millones de euros sólo jugó 319 minutos repartidos en 14 encuentros de Liga. Hizo dos goles, pero no convenció en absoluto a Xavi que consideraba que se habían precipitado con su llegada al fútbol europeo. El brasileño quiere convencer Flick en la gira veraniega de Estados Unidos.

El tercer hombre para la delantera es Pau Víctor, un jugador que actuaba en el filial hasta el curso pasado. Precisamente, Víctor fue el máximo goleador de la Primera RFEF (20 goles) y su acierto goleador le ha permitido tener un hueco en la primera plantilla. Todo ello teniendo en cuenta que Marc Guiu, otro talento ‘Made in La Masia’, decidió abandonar Barcelona para viajar hasta Londres y firmar por el Chelsea. Lewandowski no tiene competencia, pero Flick podría colocar a Ferran Torres de ‘9’ y mandar al polaco al banco. La prioridad es Nico Williams

La rumorología propia del mercado de fichajes estival acerca a muchos futbolistas al FC Barcelona. Sin embargo, muchos de ellos parecen lejanos a vestir la camiseta de los catalanes. Joshua Kimmich, Mikel Merino o Dani Olmo son algunos de ellos, pero la máxima prioridad es la llegada de Nico Williams. El jugador del Athletic Club ha sido uno de los más destacados en la próxima Eurocopa y desde Bilbao se agarran a su clausula para evitar su salida. 58 millones de euros separan al internacional español del Barça, una cifra que muchos consideran una ganga teniendo en cuenta la inflación que vive el mercado del fútbol. Williams continua en sus merecidas vacaciones y su futuro podría decidirse en los próximos días.