Lewandowski completó el gol de la Liga

El fútbol, cuando es realmente bueno, se convierte en un trabajo en equipo. Así lo demostró el FC Barcelona demostró en su partido ante el Villarreal. El cuadro dirigido por Hansi Flick hizo uno de los goles más trabajados de la temporada 2025/26 en LaLiga. El gol lo marcó Robert Lewandowski, pero fue el resultado de una serie de 27 pases. Esta es la secuencia más larga registrada para un gol en el campeonato actual.

La jugada comenzó en el campo del Barça. Los jugadores movieron el balón con paciencia y de un lado a otro. El Villarreal no sabía por dónde iba a llegar el pase. Cada pase era como una pieza que encajaba perfectamente.

El equipo no se apresuró hasta que encontró el momento justo. Pedri encontró a Koundé con un pase magistral y el francés solo la tuvo que poner en el corazón del área para que Lewandowski marcara a placer. El tanto no subió de primeras al marcador al ser revisado por el VAR, pero finalmente se concedió el 4-1 que cerraba definitivamente un partido que el Barça mereció ganar en todo momento.

El Barça de siempre

El gol es importante no solo por los 27 pases. Simboliza la idea de dominar a través del balón. En una liga donde el ritmo y la velocidad marcan la diferencia, el Barça eligió jugar con pausa, sobre todo con la entrada de un Pedri que volvió a demostrar que es imprescindible en este esquema de Hansi Flick y que no hay nadie como él en el panorama mundial.

Tanto también importante para un Lewandowski que ha visto cómo Ferran Torres le ha tomado la delantera en la posición de '9'. El polaco, goleador insaciable durante toda su carrera como futbolista profesional, aún tiene mucho que decir esta temporada. Aunque sea un rato, el ex del Bayern volvió a demostrar que tiene el gol entre ceja y ceja.