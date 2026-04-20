El Lens, revelación de récord en la Ligue 1

El Lens volvió a demostrar que esta temporada no está dispuesto a rendirse. Este pasado viernes derrotaron al Toulouse por 3-2 en un partido descomunal, con una remontada que le permitió seguir segundos en la Ligue 1 y mantener la presión sobre el PSG en una campaña en la que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato.

El triunfo llegó, además, con una exhibición ofensiva pocas veces vista: el Lens intentó 42 disparos, 13 de ellos a portería, el registro más alto en un partido de Ligue 1 desde que Opta analiza la competición, en la temporada 2006-07.

La magnitud de la noche no se explica solo por el volumen de llegadas, sino también por el contexto del marcador. El equipo norteño se marchó al descanso con un 0-2 en contra, pero acabó levantando el partido en la segunda parte para sellar una victoria de enorme impacto emocional. No ocurría algo así en Ligue 1 para el Lens desde el 4 de noviembre de 2007, cuando también ganó 3-2 en casa al Saint-Étienne tras ir perdiendo por dos goles al intermedio. Más de dieciocho años después, el equipo volvió a firmar una remontada de ese calibre.

El dato retrata bien el espíritu de este Lens. Es un equipo que esta campaña está compitiendo como un aspirante real. Ya fue capaz de cerrar la primera mitad del curso en lo más alto de la tabla y desde hace meses ha ido consolidando su condición de candidato inesperado al título. Ahora, tras este 3-2 frente al Toulouse, sigue segundo y a la estela del PSG, al que obliga a responder en cada jornada.

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Más allá del resultado, la noche dejó una sensación más que positiva. Perder 0-2 al descanso y acabar ganando ya era, por sí mismo, un mensaje. Hacerlo después de firmar el mayor número de remates desde que Opta recoge los datos en la Ligue 1 convierte el partido en una declaración de intenciones. El PSG sigue arriba, sí, pero el Lens continúa persiguiéndolos.