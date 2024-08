El FC Heidenheim marcó el 22% de sus goles desde fuera del área en la temporada anterior de la Bundesliga (10 de 46 sin contar los goles en propia puerta), ningún otro club marcó una proporción tan alta de goles desde lejos.

La historia del FC Heidenheim de Frank Schmidt, uno de aquellos héroes que no llevan capa, es de las más interesantes -y desconocidas- de Europa. El club nació en 1846, dos décadas antes incluso de que la 'The Football Association' redactara las reglas de lo que conocemos hoy en día como fútbol, en el año 1868. Sin embargo, el Heidenheim no empezó a jugar hasta 1911, ocho años después de la fundación de la FIFA.

Pese a ser uno de los equipos más antiguos de Alemania, esta ha sido su primera temporada en la categoría de oro del país, y qué manera de debutar. Primer año en Bundesliga y, salvo sorpresa máxima, jugarán competición europea la temporada 2024-25, la Conference League.

Para entender la magnitud de la hazaña del Heidenheim, hay que tener en cuenta que en 2007 el club estaba en la Quinta División del país. Un ascenso meteórico en menos de 20 años que no se podría entender sin Frank Schmidt. El actual entrenador ascendió al equipo a Cuarta en 2008, a Tercera en 2009 y a Segunda en 2014. Todo ello sin ningún descenso de por medio.