Leeds rompe una espera de 39 años y vuelve a soñar en la FA Cup

Leeds United ya está en semifinales de la FA Cup por primera vez desde la temporada 1986/87, una sequía de 39 años que el club ha cortado a lo grande en una eliminatoria cargada de drama. El billete llegó en el London Stadium tras empatar 2-2 con el West Ham y sobrevivir a una tanda de penaltis que terminó 4-2 para los “whites”.

El partido fue una montaña rusa. Leeds se puso 0-2 y parecía tenerlo controlado, pero el West Ham resucitó en el tiempo añadido con dos goles que forzaron la prórroga. En el extra time, los “hammers” incluso vieron dos tantos anulados por fuera de juego, y todo acabó decidiéndose desde los once metros. Ahí emergió el héroe visitante: el portero Lucas Perri, decisivo con dos paradas en la tanda, antes de que Pascal Struijk certificara el pase con el lanzamiento definitivo.

La estadística, además, tiene un guiño histórico que alimenta la ilusión: esta es la mayor distancia entre semifinales desde la que firmó el Leicester City en 2020/21, también de 39 años, y que terminó levantando el trofeo aquella campaña. Leeds entra así en un territorio de “sueños posibles”, con el añadido emocional de regresar a Wembley en una fase que el club llevaba generaciones esperando.

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El premio ya tiene rival: Chelsea en semifinales, mientras que la otra eliminatoria enfrentará a Manchester City y Southampton. Wembley espera, y Leeds vuelve a sentirse grande en la competición más romántica del fútbol inglés.