Larin ya funciona en Mallorca

El delantero canadiense lleva cuatro goles en los últimos cinco partidos Abdón Prats es otra de las grandes figuras de los baleares en esta competición

El RCD Mallorca será uno de los equipos que esté en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. El futbolista canadiense, Cyle Larin, está siendo uno de los grandes nombres de un equipo que ya sueña en grande en esta competición.

El delantero, sin contar únicamente los duelos coperos, lleva cuatro goles en sus últimos cinco partidos con el Mallorca. El estado de forma de Larin ha llegado en un momento clave de la temporada, dado que Javier Aguirre está a una eliminatoria de plantarse en una final. Más apuestas aquí.

Abdón Prats fue otro de los jugadores clave en la clasificación de los baleares en un enfrentamiento donde no partían como favoritos. Independientemente de si fueron infravalorados o no, el Girona no pudo darle la vuelta al 3-0 que señalaba el marcador a la media parte.

Los goles de Stuani y Sávio maquillaron un resultado (3-2) que dejó al conjunto de Míchel Sánchez sin la posibilidad de aspirar por un título, donde entran en escena otros favoritos tras la eliminación de los clubes que ocupan el podio liguero (Girona, Madrid y Barça).