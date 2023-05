Lampard va con todo

El técnico del Chelsea vive uno de sus peores momentos desde que es entrenador Presionado por los malos resultados, 'rajó' contra uno de sus futbolistas más preciados en la plantilla

Frank Lampard no está pasando por su mejor momento desde que tomó las riendas del Chelsea como técnico interino. Todavía no conoce la victoria y cuenta todos sus encuentros por derrotas (6). El club vive un momento complicado, y el inglés ha aprovechado para señalar a uno de sus futbolistas.

El 'palo' le ha caído directo a Joao Félix, jugador cedido del Atlético de Madrid que no está rindiendo al nivel esperado en Stamford Bridge. Lampard, cansado de su irregularidad, ha criticado su actitud sobre el campo y su falta de 'ética de trabajo', algo que sí demostró tener con Simeone.

"Tiene un gran talento, y eso es muy visible en los entrenamientos, pero necesito encontrar una estructura y una idea clara en la forma en la que trabajamos y eso es un desafío con Joao. No tiene claro dónde quiere jugar. Seguramente hay cosas que Joao necesita mostrar, aquí o en otro lado", reconoció el técnico.

Joao, que ha sido titular en 9 de los 12 partidos que ha disputado en Premier, apenas suma un total de 2 goles. Su regreso al Atlético de Madrid tampoco está claro, y en Londres están empezando a cansarse de él.

"Ese enorme talento es algo que tienes o no tiene, pero también necesitas tener una ética de trabajo. No digo que él no lo tenga, pues trabajó con Simeone, pero en su camino aquí tiene que entender que lo quiero a corto plazo", apuntó Lampard.