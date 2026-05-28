Lamine Yamal, único en LaLiga

Lamine Yamal ha sido, sin duda, uno de los grandes nombres de este curso en LaLiga. El joven futbolista del FC Barcelona ha firmado una temporada extraordinaria, de esas que marcan un antes y un después en la carrera de un jugador. Con solo 18 años, el extremo azulgrana ha cerrado el campeonato con 16 goles y 11 asistencias, unos números que explican buena parte del título de liga conquistado por el equipo de Hansi Flick.

Su impacto ha ido mucho más allá de la estadística, aunque los datos por sí solos ya resultan históricos. Lamine ha sido el único jugador de LaLiga esta temporada capaz de alcanzar dobles dígitos tanto en goles como en asistencias, una muestra de su influencia total en el juego ofensivo del Barça. Además, se ha convertido en el único menor de 20 años que lo consigue en la competición en todo el siglo XXI, un registro que confirma la dimensión del talento que el club azulgrana tiene entre manos.

Partido a partido, Lamine ha demostrado una madurez impropia de su edad. Ha asumido responsabilidades en escenarios de máxima exigencia, ha abierto defensas cerradas, ha decidido encuentros importantes y ha dado al Barça un desequilibrio diferencial en el último tercio del campo. Su capacidad para marcar, asistir y condicionar a los rivales le ha convertido en una pieza imprescindible en el engranaje ofensivo culé.

El título de liga del Barça no se entiende sin su explosión definitiva. En una temporada marcada por la regularidad colectiva, Lamine ha sido el jugador capaz de encender los partidos, cambiar ritmos y aportar esa chispa que separa a los buenos equipos de los campeones. Su curso 2025/26 no solo consolida su presente, sino que proyecta un futuro gigantesco.

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El Barça celebra una Liga y, al mismo tiempo, la confirmación de un futbolista llamado a dominar el panorama europeo durante los próximos años. Lamine Yamal es una realidad decisiva.