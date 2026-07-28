Lamine Yamal, el rey del regate en Europa por delante de Diomande

Lamine Yamal ha cerrado la temporada como el gran regateador de Europa. El jugador del Barça fue el futbolista con más regates completados en las cinco grandes ligas durante la campaña 2025-26, con 133, por delante de Yan Diomande, que alcanzó los 118, y de Vinícius Júnior, que terminó con 87, según los datos de Opta.

El dato confirma la dimensión de Lamine como uno de los futbolistas más desequilibrantes del continente. Su impacto no se explica solo por la cantidad de veces que encara, sino por la naturalidad con la que asume ese papel. La estrella del FC Barcelona y la selección española campeona del mundo ha confirmado ser uno de los mejores en atraer rivales y cambiar el ritmo de una jugada con un solo gesto.

La comparación también ayuda a entender el mercado que se mueve alrededor de los grandes extremos. Diomande, una de las grandes apariciones de la temporada, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Su segundo puesto en la lista de regateadores muestra por qué el club blanco ha acelerado por un perfil joven, explosivo y preparado para atacar desde el uno contra uno.

El caso de Vinícius añade otro foco. El brasileño, tercero en la clasificación, sigue siendo uno de los atacantes más insistentes del fútbol europeo y su nombre aparece vinculado al Arsenal en plena reorganización ofensiva del mercado. Su posible salida del Real Madrid no sería un movimiento cualquiera, porque hablamos de un jugador que mantiene una capacidad única para romper defensas, aunque ahora el club blanco ya mira también hacia Diomande como apuesta de presente y futuro.

En medio de todos esos nombres, Lamine aparece por encima del resto. Ni Diomande ni Vinícius alcanzaron su volumen de regates completados. La cifra refuerza una idea que ya transmite el juego. El extremo del Barça es un jugador consolidado. Y también el futbolista que más veces rompió a sus rivales en Europa esta temporada.

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El mercado puede cambiar equilibrios y abrir nuevas rivalidades, pero el ranking deja una fotografía clara. En la temporada 2025-26, el regate tuvo un dueño principal y jugó en el Barça.