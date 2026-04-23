Lamine Yamal resiste en la carrera al Balón de Oro de la que se desploman Mbappé y Vinícius

La pugna por el Balón de Oro 2026 se ha convertido -por el momento- en una carrera de dos… con permiso de un inesperado tercer invitado en la lucha por ser el mejor jugador del planeta. El desenlace de los cuartos de final de la Champions ha situado la batalla en un combate entre Harry Kane y Lamine Yamal.

En los pronósticos de Betfair que monitorizan las opciones del top 40 de futbolistas que pueden optar al premio, el inglés, ariete del Bayern de Múnich y verdugo del Real Madrid en la máxima competición continental, ha adelantado al extremo del FC Barcelona, destronado de su claro favoritismo, pero superviviente pese a que su equipo no sigue en Europa, eliminado por el Atlético de Madrid en un cruce en el que él, Lamine, fue el mejor.

Kane tiene ahora una probabilidad del 19,34% de hacerse con un premio en el que batalla en varios frentes. Además de la Bundesliga (ganada de nuevo por el Bayern), el ariete está combatiendo por ser el mejor del planeta en la propia Champions (los bávaros son el favorito al título), en la pugna por la Bota de Oro de Europa (le saca seis goles a Mbappé) y lo hará más adelante en el Mundial. Inglaterra también oposita entre los favoritos a ganar el título y él, Kane, es el favorito a ser máximo artillero del torneo.

Harry Kane celebra su gol al Leverkusen en la Copa de Alemania / EFE

Lamine era, hasta la eliminación culé, el favorito a ganar el Balón de Oro. Y sí, la caída en Champions ha restañado su candidatura… pero menos de lo que se podía pensar. Buena prueba del aura que arrastra el ‘10’ del Barça en todo el mundo. Ahora Yamal es el 2º favorito en los pronósticos con una probabilidad de ganar el Balón de Oro del 13,96%. En su caso, la más que probable consecución del título de Liga, su gran actuación ante el Atlético, y la proyección de que España llegue muy lejos en el Mundial (es la máxima favorita al título) alimentan todavía una candidatura con mucho que decir.

Olise, la gran amenaza

En esta pugna entre Kane y Lamine, desde lejos, se ha colado un invitado inesperado: Michael Olise completa el podio de favoritos a mejor jugador del planeta según estos pronósticos que monitoriza Betfair. Este ranking sitúa ahora al francés, también del Bayern y jugador destacadísimo en la eliminación del Real Madrid, como el tercer favorito a ganar el premio. Sus opciones se han disparado… ¡un 191,2%! El 27 de marzo le daban apenas un 4,32% de opciones de ganar el Balón de Oro. Pero su exhibición ante el Real Madrid, especialmente en el Bernabéu, ha aumentado sus opciones hasta el 12,57%, cerca de Lamine Yamal.

En el caso de Olise juega a su favor (y a la vez en contra, porque juega con Kane) los mismos éxitos colectivos que puede ganar con el Bayern y que, para el Mundial, apunta a ser uno de los referentes de Francia, también entre los favoritos a ganar el Mundial. La cita de México, Estados Unidos y Canadá es la única esperanza que le queda a su compatriota Mbappé de pelear por el Balón de Oro.

El desplome de Mbappé

El delantero del Real Madrid es la gran decepción de esta carrera inicial por el premio al mejor jugador del planeta. Antes de la eliminación merengue ante el Bayern era el tercer favorito al galardón, por detrás sólo de Yamal y Kane y muy, pero muy cerca del inglés. Pero la eliminación merengue, pese a los dos goles que marcó en cuartos, lo ha abocado a un rol secundario, con apenas un 6,98%. Sus opciones han caído un 46,14%.

¿Y Vinícius? El brasileño ni estaba ni ahora se le espera en la pugna por el galardón que acarició en 2023, cuando Rodri Hernández se hizo con el trofeo que él y el Real Madrid consideraban que ganaría Vini Jr. El ‘7’ merengue apenas acapara un 3,31% de opciones de ganar el premio. Ahora es el 7º favorito al galardón, casi empatado con Haaland y por detrás de Rice y el mismo Mbappé.

Esta tabla muestra el top 10 de los favoritos a ganar el Balón de Oro 2026 según Betfair y las probabilidades de ellos:

Lamine Yamal - Barça: 13,96% Michael Olise - Bayern: 12,57% Declan Rice - Arsenal: 10,47% Kylian Mbappé – R.Madrid: 6,98% Ousmane Dembélé – PSG: 3,31% Vinícius Junior – R.Madrid: 3,31% Erling Haaland – M.City: 2,74% Khvicha Kvaratskhelia – PSG: 2,74% Vitinha - PSG: 1,85%

Cinco culés en el top 40

Más allá del top 10 de favoritos, en el top 40 que monitoriza Betfair hay cinco culés. Lamine es el que más alto está en este ranking de candidatos, con Raphinha (12º), Pedri (16º), Rashford (33º) y Lewandowski (40º) por detrás. Por equipos, el PSG es el que más candidatos aporta (seis) seguido del Real Madrid y Manchester City con cinco candidatos cada uno.