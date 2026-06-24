Lamine Yamal se dispara: lidera la carrera al mejor joven y ya mira de cerca al Balón de Oro del Mundial

Lamine Yamal se dispara. El futbolista del FC Barcelona y estrella de la Selección Española ya acapara un 25,3% de probabilidades de ser elegido mejor jugador joven del Mundial según las estimaciones de Betfair tras su fulgurante y estelar debut ante Arabia Saudí. Ningún otro jugador reúne tantas opciones en un dominio aplastante. Por detrás aparecen Ayyoub Bouaddi, la perla de Marruecos con un 13,9% de probabilidades.

Lo sigue el atacante francés Désiré Doué, con un 9,9%, o Yan Diomande, una de las sensaciones de Costa de Marfil, también con un 9,9%. Lamine solo necesitó 45 minutos frente a Arabia Saudí para dejar su huella en su primer Mundial. Marcó el primer gol del partido y ayudó a encarrilar una victoria contundente de España. Un recital que predispone a los pronósticos para encaramarlo a lo más alto de este elenco de jóvenes perlas mundialistas.

La siguiente tabla muestra el top-10 de favoritos a conquistar el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026 según las estimaciones de Betfair. Entre todos ellos concentran el 81% de las probabilidades, mientras que los otros 27 candidatos apenas representan el 19% restante.

Lamine Yamal - España 25,3% Ayyoub Bouaddi - Marruecos 13,9% Désiré Doué - Francia 9,9% Yan Diomande - Costa de Marfil 9,9% Johan Manzambi - Suiza 6,3% Nico O'Reilly - Inglaterra 5,3% Pau Cubarsí - España 4,1% Antonio Nusa - Noruega 2,7% Warren Zaïre-Emery - Francia 2,2% Endrick - Brasil 2,2%

Lamine, más líder

Lamine Yamal arrancó el Mundial como el principal candidato a ser elegido mejor jugador joven de la Copa del Mundo. Antes de que la bola comenzara a rodar en el torneo, los pronósticos le daban un 22,6% de opciones de ganar este premio. La gran diferencia viene por los perseguidores, que se han desinflado. Doué ha pasado de un 19,2% a sólo un 13,9% y Zaire-Emery de un 11,3% a un escaso 2,2%.

Estos dos franceses no son los únicos que han perdido impulso. Algunos de los futbolistas que comenzaron el Mundial entre los principales aspirantes han ido perdiendo fuerza. Arda Güler quedó fuera de la carrera tras la eliminación de Turquía; antes del Mundial aparecía como el 5º favorito al galardón. También se han caído Endrick y Nico Paz, ambos con un papel mucho más discreto del esperado hasta ahora. En paralelo, Lamine ha seguido acumulando argumentos para consolidarse como el gran favorito al premio.

El Balón de Oro del Mundial, una pelea muy igualada

La irrupción de Lamine Yamal en las dos primeras jornadas también ha tenido reflejo en otro de los grandes galardones individuales del torneo. El futbolista de la Selección Española aparece entre los principales candidatos al Balón de Oro del Mundial, premio que distingue al mejor jugador de toda la competición. Según los vaticinios de Betfair, el internacional español concentra un 5,3% de probabilidades y ocupa la quinta posición en los pronósticos.

Solo Leo Messi (11,6%), Kylian Mbappé (10,5%), Michael Olise (9,6%), Erling Haaland (8,3%) y Harry Kane (6,4%) aparecen por delante del extremo azulgrana. Pese al empuje de Messi y Mbappé tras sus respectivos dobletes, Lamine Yamal conserva un 5,3% de opciones y continúa entre los grandes nombres de la carrera por el Balón de Oro del Mundial. Y el Mundial no ha hecho más que empezar.

La siguiente tabla muestra el top-10 de favoritos a conquistar el Balón de Oro del Mundial 2026 según las estimaciones de Betfair. El top 6 está más que igualado, con apenas diferencias entre ellos.

Leo Messi - Argentina

11,6%

Kylian Mbappé - Francia

10,5%

Michael Olise - Francia

9,6%

Erling Haaland - Noruega

8,3%

Harry Kane - Inglaterra

6,4%

Lamine Yamal - España

5,3%

Vinicius Júnior - Brasil

3,9%

Jude Bellingham - Inglaterra

2,2%

Mikel Oyarzabal - España

2,2%

João Neves - Portugal

1,7%

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El recorrido de España, un factor decisivo

El historial reciente del premio invita al optimismo. Mbappé lo ganó mientras Francia conquistaba el Mundial de Rusia en el año 2018. Enzo Fernández repitió la historia con Argentina en Qatar en 2022. Y Paul Pogba inauguró el premio en el Mundial de Brasil en 2014 después de llevar a la selección gala hasta los cuartos de final. Los precedentes demuestran que el recorrido de la selección suele marcar diferencias. Ahí España también juega sus cartas. La Roja aparece como la segunda favorita al título con un 15,4% de probabilidades de proclamarse campeona del mundo. Un escenario que refuerza aún más las opciones del futbolista azulgrana.