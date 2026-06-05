Lamine Yamal, el asistente nº1 de la era De la Fuente

Lamine Yamal no solo ha irrumpido en la selección: la está condicionando. El extremo del FC Barcelona ya suma 11 asistencias en 25 partidos con España entre todas las competiciones, un registro que le convierte en el futbolista que más pases de gol ha repartido bajo las órdenes de Luis de la Fuente. “Estelar” no por la etiqueta, sino por lo que implica: Yamal ya es el principal acelerador ofensivo del equipo en la etapa actual.

El dato describe su impacto con una claridad brutal. Con De la Fuente, España ha construido un equipo que domina a través del control y la presión, pero necesita piezas que rompan el partido en el último tercio. Ahí Yamal es diferencial: recibe abierto, fija laterales, atrae ayudas y encuentra el pase final cuando el rival se cierra. Sus asistencias no son “de trámite”; son ventajas creadas en el momento exacto, muchas veces en partidos cerrados donde un solo detalle separa el empate de la victoria.

Además, sus números llegan en un contexto de continuidad: Yamal se ha asentado como una pieza estructural en el plan del seleccionador, hasta el punto de que su presencia se ha convertido en una referencia fija en las grandes citas. Incluso cuando España no encuentra el gol —como ocurrió en el 0-0 ante Egipto en un amistoso previo al Mundial—, el foco suele ir hacia él por su capacidad para generar peligro y activar a los atacantes.

Y en paralelo, la selección ya piensa en el siguiente gran escenario. A pocos días del Mundial 2026, en España se habló incluso de su dorsal: Yamal mantiene el 19, un número que ya se asocia a su explosión internacional.

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Con 11 asistencias en 25 partidos, el mensaje es evidente: Lamine ya no es “el joven que promete”. Es el jugador que más hace producir a los demás en la España de De la Fuente.