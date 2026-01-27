Lamine Yamal: 94 razones para considerarlo el rey absoluto del regate

Lamine Yamal no juega al fútbol; desafía a la lógica. Lo que hace meses parecía una irrupción meteórica se ha consolidado hoy como una dictadura del desborde. Los rivales saben lo que va a hacer, el estadio se levanta esperando el quiebro y, aun así, el resultado es siempre el mismo: el defensa queda atrás y el Barça genera una ventaja.

Los datos de Opta no dejan lugar a la interpretación. En lo que va de temporada, el ’19’ azulgrana ha completado 94 regates, una cifra que lo sitúa en una dimensión paralela respecto al resto de los atacantes del continente.

Una brecha insultante

La distancia entre Lamine y los mejores especialistas de Europa es, sencillamente, brutal. Mientras que jugadores de la talla de Jérémy Doku o Kylian Mbappé pelean en la barrera de los 60 regates, Lamine ya otea el centenar.

Jérémy Doku

Manchester City

62

Kylian Mbappé

Real Madrid

57

Yan Diomandé

RB Leipzig

53

La comparativa es demoledora: Lamine le saca 32 regates de ventaja al segundo clasificado. En términos porcentuales, el joven talento de La Masia es un 51% más productivo en el uno contra uno que el especialista del Manchester City.