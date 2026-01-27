APUESTAS DEPORTIVAS
Lamine Yamal: 94 razones para considerarlo el rey absoluto del regate
El canterano del Barça destroza los registros de las cinco grandes ligas. Según datos de Opta, aventaja en más de 30 regates a especialistas como Doku o Mbappé. No es solo un extremo; es una anomalía estadística
SPORT.es
Lamine Yamal no juega al fútbol; desafía a la lógica. Lo que hace meses parecía una irrupción meteórica se ha consolidado hoy como una dictadura del desborde. Los rivales saben lo que va a hacer, el estadio se levanta esperando el quiebro y, aun así, el resultado es siempre el mismo: el defensa queda atrás y el Barça genera una ventaja.
Los datos de Opta no dejan lugar a la interpretación. En lo que va de temporada, el ’19’ azulgrana ha completado 94 regates, una cifra que lo sitúa en una dimensión paralela respecto al resto de los atacantes del continente.
Una brecha insultante
La distancia entre Lamine y los mejores especialistas de Europa es, sencillamente, brutal. Mientras que jugadores de la talla de Jérémy Doku o Kylian Mbappé pelean en la barrera de los 60 regates, Lamine ya otea el centenar.
Jérémy Doku
Manchester City
62
Kylian Mbappé
Real Madrid
57
Yan Diomandé
RB Leipzig
53
La comparativa es demoledora: Lamine le saca 32 regates de ventaja al segundo clasificado. En términos porcentuales, el joven talento de La Masia es un 51% más productivo en el uno contra uno que el especialista del Manchester City.
- Cañizares, sobre su relación con Paco Buyo en el Real Madrid: 'Los entrenamientos eran difíciles de llevar
- Laporta carga contra Dro
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?
- El Barça ya tiene sustituto para Ter Stegen en el grupo de capitanes
- Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 21
- La tiranía histórica de los jugadores del Real Madrid: 'Nos hacía estar a las 7:00 y esas no eran nuestras costumbres
- Importantes novedades en el estado de salud de Schumacher