Lamine ya juega a ritmo de récord

Lamine Yamal volvió a firmar una noche de estrella en el triunfo del Barcelona ante el Rayo Vallecano. El conjunto azulgrana se impuso por 5-2 en el Spotify Camp Nou y el canterano fue uno de los grandes protagonistas del partido, con dos goles y esa sensación de superioridad cada vez que recibe cerca del área.

Su primer tanto tuvo valor de récord. Lamine alcanzó los 50 goles con el FC Barcelona entre todas las competiciones y lo hizo con apenas 19 años y 49 días. Se convierte así en el jugador más joven de cualquier equipo de las cinco grandes ligas que llega a esa cifra. Un dato enorme para un futbolista que todavía está construyendo su carrera, pero que ya empieza a moverse en registros reservados para los grandes nombres.

La forma de llegar a esa marca también ayuda a explicar su enorme talento. Marcó un golazo para poner por delante al Barça y liberó al equipo en un tramo de partido en el que el Rayo había conseguido meter el miedo en el cuerpo al conjunto azulgrana tras adelantarse en el marcador. Después, ya en la segunda parte, volvió a ver portería para firmar su doblete y elevar su cuenta a 51 tantos como azulgrana.

Más allá de los goles, su partido dejó muchas señales de madurez. Fue agresivo en el uno contra uno, eligió bien cuándo acelerar y volvió a condicionar todo el plan defensivo rival. El Rayo tuvo que vivir pendiente de cada recepción suya, porque cada balón en la derecha podía terminar en una ocasión, un pase filtrado o un disparo peligroso.

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El Barça necesitaba una respuesta de autoridad y Lamine la lideró con naturalidad. A sus 19 años, sus números son un auténtico escándalo. Llegar a los 50 goles tan pronto no hace nada más que confirmar su candidatura al Balón de Oro tras un curso en el que ha sido determinante tanto en el FC Barcelona como en la selección Española.