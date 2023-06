LaLiga será una batalla ‘medular’

El centro del campo del Barcelona se refuerza con Gündogan que encaja a la perfección en el estilo de Xavi Hernández. Los culés apuestan por la medular Con Bellingham más Tchouameni, Camavinga, Valverde, Modric (recién renovado), Ceballos y Kroos, la del Real Madrid está más que completa

Dime qué mediocentro tienes y te diré quién eres decía César Luis Menotti, entrenador de la selección Argentina campeona del Mundial de 1978, entre otros hitos. Y esto se puede traducir en la próxima batalla entre Real Madrid y Barcelona de cara a la próxima temporada. Ambos clubes se han propuesto reforzar su centro del campo como una prioridad para conseguir éxitos de cara al futuro y las llegadas de Ilky Gundogan al Barça o Jude Bellingham al Madrid así lo certifican.

Según los pronósticos de Betfair, que el Real Madrid gane LaLiga se paga a 2€ por euro apostado mientras que lo haga el Barcelona cotiza a 2.4€ por euro apostado. Se estima que la lucha por el título liguero esté más apretada si cabe. Real Madrid o Atlético desaparecieron demasiado pronto de esta lucha la pasada temporada y veremos si para la próxima cambiarán las circunstancias. Un título que (parece) pasará en gran medida por lo que suceda en la medular.

Gundogan y Bellingham

El centro del campo del Barcelona se refuerza con el citado Gundogan que encaja a la perfección en el estilo de Xavi Hernández. Gran parte de la temporada del Barcelona se centrará en la resurrección en la Liga de Campeones y la aportación de Gundogan es realmente fiable. Gundogan ha cerrado ocho temporadas de gran nivel con una evolución constante siendo incluso capitán en el equipo de Guardiola. Antes de la llegada de Haaland aportó con 13 goles en liga en la temporada 2020-2021 lo que conlleva un registro muy importante a pesar de ser centrocampista.

En frente, en el rival de toda la vida, otro centrocampista como Jude Bellingham da un salto de calidad al conjunto blanco. Pocas veces se recuerda con tanto potencial en el Madrid en el centro del campo. Al citado Bellingham, se le añaden Fede Valverde, Camavinga, Ceballos, Tchouameni, Kroos o Modric (su renovación se ha hecho ya oficial), un elenco de medios que pocos equipos en Europa pueden presumir. El Barça, con Gundogan, añade aún más calidad a los De Jong, Pedri o Gavi.

"Has jugado en equipos grandes como el Dortmund y el Manchester City, siendo entrenado por Pep Guardiola, pero cuando llegues al Barça, verás que no tiene nada que ver con lo que has vivido. El Barça es diferente, es el más grande", aseguran muchos medios que Xavi le dijo a Gundogan en algunas conversaciones privadas que adelantaban varios medios cercanos al Barcelona.

La duda del sistema en el Madrid

En el caso del Real Madrid, el sistema que vaya a utilizar Carlo Ancelotti transmitirá dudas ya que se va a debatir entre el 4-3-3 y el 4-4-2. La llegada de Bellingham y la marcha de Benzema con el elenco citado de extranjeros invita a pensar en un Madrid más cargado en la medular. "La idea de Fede Valverde como extremo la temporada pasada nos ayudó a ganar la Champions la temporada pasada y con el tridente de tres delanteros este año, nos ha ayudado a estar en las semifinales y ganarlo casi todo. La idea está tomada", dijo Ancelotti tras la ida de semifinales de este año ante el City. Ahora parece que ese pensamiento puede cambiar.