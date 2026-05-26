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LaLiga recupera gol

Esta campaña se ha igualado uno de los mejores registros goleadores de la última década

Lamine y Ferran, en el partido contra el Espanyol en el Camp Nou

Lamine y Ferran, en el partido contra el Espanyol en el Camp Nou / Valentí Enrich / SPO

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LaLiga 2025/26 ha cerrado el curso con 1.024 goles, una cifra que devuelve al campeonato a un territorio que no pisaba desde la 2017/18, la última temporada de Cristiano Ronaldo en España. El dato de Opta no solo mide puntería. sino que retrata una competición más generosa, más abierta y con partidos menos encorsetados, capaz de igualar el mejor registro reciente de la década.

La comparación entre ambas campañas explica también el cambio de época. En 2017/18, el gol tenía nombres de leyenda: Leo Messi fue Pichichi con 34 tantos, Cristiano Ronaldo firmó 26 y Luis Suárez alcanzó los 25. Por detrás aparecían Iago Aspas, con 22, y Cristhian Stuani, con 21, en una tabla marcada por el peso de las grandes estrellas y por el último pulso liguero del portugués antes de dejar el Real Madrid.

Ocho años después, el mapa goleador es distinto. Kylian Mbappé lideró LaLiga 2025/26 con 25 goles, seguido muy de cerca por Vedat Muriqi, con 23, y por Ante Budimir, con 17. Lamine Yamal, Vinicius y Ferran Torres compartieron el siguiente escalón con 16, reflejo de un campeonato en el que el gol no quedó tan concentrado en la cima, sino más repartido entre perfiles, clubes y generaciones.

Ahí reside la paradoja de esta temporada: LaLiga ha igualado los 1.024 goles de 2017/18 sin un Messi de 34 tantos ni una carrera a tres entre los 25 y los 34. El récord se ha construido desde la suma, con delanteros de área, extremos decisivos, jóvenes ya instalados en la élite y equipos de media tabla capaces de sostener cifras individuales notables.

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El resultado es una Liga que vuelve a mirar al gol como argumento principal. Si 2017/18 fue el último gran retrato del campeonato de Messi, Cristiano y Suárez, la 2025/26 deja una imagen distinta: menos 'estrellas', quizá, pero más coral. El mismo número de goles, otro fútbol.

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