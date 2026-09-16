LaLiga arranca con una pelea por el gol sin precedentes en el siglo XXI

LaLiga 2026/27 ha empezado con una riqueza goleadora poco habitual. Después de los primeros cinco partidos de cada equipo, hasta cuatro jugadores comparten el liderato del campeonato con seis goles: Raphinha, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Sergio Camello.

El dato refleja un inicio especialmente abierto en la lucha por el Pichichi. No hay un único gran dominador ni una pelea reducida a dos nombres, sino un grupo amplio de futbolistas marcando diferencias desde el primer tramo de la temporada.

La dimensión del registro es histórica en clave reciente. Es la primera vez en el siglo XXI que más de dos jugadores alcanzan los seis o más goles en los primeros cinco partidos de su equipo en una misma temporada de LaLiga.

Los precedentes más cercanos dejan clara la magnitud del arranque. En la 2011/12, lo lograron Leo Messi con ocho goles y Cristiano Ronaldo con siete. Un curso después, en la 2012/13, repitieron registro Radamel Falcao con siete y el propio Messi con seis.

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Esta vez, la carrera aparece mucho más repartida. Raphinha, Lamine, Mbappé y Camello han convertido el inicio de LaLiga en una pelea de lujo por el gol, con cuatro nombres distintos y un mismo mensaje: el campeonato ha arrancado con pólvora de sobra.