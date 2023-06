Kroos lo tiene claro

El alemán también ha recibido una oferta mareante del fútbol árabe, La habría rechazado a falta de que se anuncie su renovación por el Madrid

El centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, según confirma en ‘Bild’ alemán, ha recibido una oferta incluso mejor a la que han extendido a Luka Modric, aunque sin desvelar las cifras finales.

El croata tiene encima de la mesa una propuesta de 100 millones de euros por dos temporadas más un plus de otros 20 millones y sigue debatiéndose sobre su futuro, mientras que el alemán lo tiene claro.

El ex del Bayern, 33 años, confirmaba hace unos días que seguirá un año más en el Real Madrid después de darse casi un año de prorroga tras la oferta de ampliación recibida el año pasado.

Eficacia demostrada

El alemán quería comprobar si era capaz de mantener el mismo nivel que en temporadas anteriores, y prefirió esperar antes de aceptar su continuidad.

Hace unos días anunciaba que seguirá, lo que no se sabe es si habrá o no firmado su continuidad ya que el club no lo ha hecho oficial, como en el caso de Luka Modric