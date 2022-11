Un Keylor Navas ‘inédito’ amenaza a España en su competición fetiche

España no gana un partido inaugural en un Mundial desde 2006 y quiere aprovechar que Keylor Navas no disputa un partido oficial desde junio. En Betfair, se contempla como una probabilidad muy remota que Costa Rica venza a España, pero la experiencia de Keylor como aval pesa mucho en los ticos.

Ésta es la sexta participación de Costa Rica, rival de España en el partido inaugural en el Mundial. Es cierto que Costa Rica no ha ganado ninguno de sus últimos seis partidos mundialistas, su mayor sequía en la competición. Además, en cuatro de esos seis partidos no consiguió marcar gol. Sin embargo, entre palos tiene a uno de los mejores porteros del mundo de la última década, Keylor Navas, y ese aval pesa mucho en cualquier rival, más teniendo en cuenta que ésta es competición fetiche para el ex arquero del Real Madrid.

Es cierto que la última vez que Keylor Navas jugó un partido fue el 14 de junio, en la repesca mundialista contra Nueva Zelanda (1-0). Tras ese encuentro, que significó la clasificación tica a la Copa del Mundo, el ex jugador del Real Madrid no ha vuelto a defender el arco ni de su club ni selección. Desde entonces, Costa Rica jugó tres amistosos de preparación para el Mundial: contra Corea del Sur (2-2), Uzbekistán (2-1) y Nigeria (2-1).

Según los pronósticos de Betfair, que Costa Rica gane el partido ante España se paga a 18€ por euro apostado, una probabilidad bastante baja, pero los ticos se agarran también a ejemplos como los inicios de los últimos mundiales de España para creer en, al menos el empate. En 2010, cuando España fue campeona, Suiza ganó a los de Del Bosque el primer partido por 1-0. En 2014, cayó goleada en el debut ante Países Bajos por 1-5 y en 2018 no pasó del empate ante Portugal con un 3-3.

El gran estreno en Brasil 2014

Keylor Navas ha disputado dos mundiales antes de Qatar 2022. Su debut se dio en Brasil 2014, en el partido que Costa Rica le ganó 3-1 a Uruguay por el Grupo D. Luego participó de Rusia 2018. En el primero de ellos hizo historia con la Selección Tica: ganó el grupo en el que estaban las mismísimas Uruguay, Italia e Inglaterra, llegó a cuartos de final y estuvo a punto de eliminar a la histórica Países Bajos, con la que cayó por penaltis. Encajó sólo dos goles en cinco partidos de la fase final, todo un récord de primer nivel.

Un buen récord de Keylor en las fases finales

Keylor Navas ha jugado ocho partidos en mundiales, distribuidos de la siguiente manera: cinco en Brasil 2014 y tres en Rusia 2018. En todos ellos fue titular y completó la totalidad de los minutos.

Además, Keylor Navas recibió sólo siete goles en esos ocho partidos disputados en sus dos participaciones mundialistas, un buen balance si hablamos de una selección del nivel de la costarricense. Navas terminó con la portería a cero en tres oportunidades y estuvo presente en dos tandas de penaltis (triunfo ante Grecia en 2014 y derrota contra Países Bajos en ese mismo torneo).

El peligro aéreo de los ticos

Otro dato debe alertar a España es cómo ataca el conjunto centroamericano. El 37% de los goles de Costa Rica en el Mundial se han marcado de cabeza (7 de 19); desde su primer torneo en 1990, solo Costa de Marfil (38%) ha marcado un mayor porcentaje de sus goles de cabeza que los costarricenses (37%) entre los países que han conseguido más de 10 tantos en ese tiempo. Este tipo de estilo suele traer problemas a los equipos de Luis Enrique que sufre en las jugadas a balón parado. Keylor es un gran portero también en las acciones aéreas.

La leyenda de Bryan Ruiz

Al margen de la experiencia de Keylor Navas, el capitán de Costa Rica, Bryan Ruiz, ha participado en ocho partidos de la Copa del Mundo entre las ediciones de 2014 y 2018, y solo Christian Bolaños (9) ha jugado más partidos en el Mundial con los ticos. A sus 37 años, sería el jugador más veterano en participar con Costa Rica en el torneo (el actual más veterano es Erick Lonnis en 2002, con 36). Según los pronósticos de Betfair, Joel Campbell es el jugador que cuenta con mayor índice de probabilidad de marcar entre los costarricenses ante España y se paga a que lo hace a 7€ por euro apostado.