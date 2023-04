Kang – In Lee, la perla que pule Javier Aguirre como excepción asiática en LaLiga

En Primera sólo han competido 25 jugadores asiáticos entre Japón, Corea del Sur, China y Tailandia. El delantero del Mallorca ya es el tercero con más partidos Su doblete al Getafe fue histórico: el primero de un surcoreano en el torneo. “Está en su mejor momento”, lo piropea Aguirre. Bajo su pizarra está creciendo

Kang-In Lee es historia de LaLiga. Su doblete el pasado fin de semana al Getafe lo convierte en el primer jugador surcoreano que hace un doblete en la máxima categoría del fútbol español. El delantero del Mallorca (22 años) es excepción asiática en un campeonato que, aunque ha ido abriéndose poco a poco a Oriente, apenas ha dado cabida a jugadores de esta región, al contrario que campeonatos como la Bundesliga o la Premier.

Al menos esos dos goles del chaval han hecho que el Mallorca esté virtualmente salvado. En los pronósticos de Betfair los insulares aparecen ya fuera de peligro y de cara al partido del fin de semana ante el Athletic, se le da altas probabilidades de marcar, con una cuota, eso sí, atractiva: 9€ por euro apostado a que marca en cualquier momento y 20€ por euro apostado si lo hace en primer lugar. La dictadura del gol de Muriqi (el segundo jugador de Primera que más porcentaje de gol de su equipo acapara: sus 12 goles representan un 41%) abre pocas vías para ver otros autores. Lee es uno de ellos. Por eso en Mallorca ya es figura.

Paso frustrado por Valencia

Eso, convertirlo en estrella, es lo que pretendía Peter Lim, dueño singapurense del Valencia obsesionado con elevarlo a los altares de Mestalla y LaLiga. En la Capital del Turia siempre se manejó el rumor de que el muchacho contaba con trato de favor por parte del dueño. Incluso se incluyó su falta de protagonismo en la ensalada de argumentos que provocaron la salida de Marcelino.

El asturiano pidió su salida como cedido para que ganara minutos, pero Lim se negó. El chaval tenía que jugar. Pero no jugó. Ni con Marcelino ni con ninguno de sus sucesores. Decisión deportiva que chocaba constantemente con los pasos que iba dando al frente el propio Valencia y Lim. El chaval renovó hasta 2022 con una cláusula de 80 millones mientras la empresa de Lim le compraba los derechos de imagen para convertirlo en un icono en su país.

Crecimiento con Aguirre

Dicotomía de realidades que acabó de forma abrupta cuando el club le otorgó la carta de libertad a la carrera para liberar su plaza de extracomunitario. Ni siquiera se guardó opción de recompra o porcentaje de beneficios ante una futura venta de su nuevo club, el Mallorca. Apartado del foco del debate, más centrado en lo deportivo que en el cuchicheo, Lee ha empezado a crecer en La Isla. Javier Aguirre, especialista en el mimo hacia los nuevos chavales, le está sabiendo llevar con mano izquierda.

“Creo, sin temor a equivocarme, que Kang está en su mejor momento. Se siente importante y lo es porque no solo asiste, sino que también está marcando goles”, comentó el mexicano tras el doblete con el que el chaval dejaba encarrillada la salvación del Mallorca. Dos goles que sitúan a los azulones en el centro de la anécdota. De los once goles que han marcado jugadores surcoreanos en LaLiga, cuatro han sido a los madrileños. Los cuatro, por cierto, anotados por Lee: tres con el Mallorca y uno con el Valencia.

El historial de jugadores de Corea del Sur en España es escaso, con sólo siete jugadores que han militado en Primera División. Lee, con 103 partidos, es el que más entorchados acumula. Le sigue otro Lee (Lee Chun-soo), ex de la Real Sociedad (28 encuentro) y Park Chu-Young, ex del Celta.

Excepciones asiáticas y la rajada de Jémez

En Primera, apenas 25 jugadores asiáticos han tenido presencia en la competición entre japoneses (15), surcoreanos (7), chinos (2) y tailandeses (1). Sumándolos todos, Lee es el tercer jugador con más encuentros en la máxima categoría tras los nipones Takashi Inui (166 partidos entre Betis y Eibar) y Takefusa Kubo (121 partidos repartidos entre Real Madrid, Mallorca, Getafe y, ahora, Real Sociedad).

En el apartado de las curiosidades quedan los chinos Lee (126 partidos oficiales con el Espanyol) y Zhang Chengdong, alias Dudú. Este último sólo disputo un partido de Liga y tres de Copa con el Rayo Vallecano de Paco Jémez. El técnico gran canario cargó contra la dirección del club precisamente por este fichaje, al que él no dio el visto bueno y que llegó fruto de un acuerdo comercial entre La Franja y un patrocinador.

“Es un tema muy espinoso, muy particular; solo y exclusivamente del club. No me ha hecho ninguna gracia. No creo que se le tenga que permitir a nadie ajeno al club que intervenga en el área deportiva. Esta es posiblemente la peor decisión que han tomado desde que yo estoy aquí. No se puede permitir a un patrocinador que imponga el hecho de traer a un jugador”, ‘rajó’ el técnico de tan llamativo fichaje. La excepción de Tailandia en LaLiga la protagonizó un delantero, Dangda, que en la 2014-2015 llego a disputar hasta diez encuentros oficiales con el Almería. Marcó un gol al Betis en Copa del Rey.