Kang-In Lee llega al Atlético con un guante en la zurda

El Atlético de Madrid ha incorporado a un futbolista con una capacidad creativa contrastada. Kang-In Lee, fichado procedente del PSG y con contrato hasta 2031, aterriza en el Metropolitano después de dejar una huella muy clara en la Ligue 1: 142 ocasiones creadas en 80 partidos.

El dato gana todavía más fuerza por el contexto. Desde la llegada de Luis Enrique Martínez al banquillo parisino, solo Ousmane Dembélé generó más ocasiones que él entre todos los jugadores del PSG, con 163. Kang-In Lee no siempre fue un titular indiscutible, pero cada vez que tuvo continuidad dejó claro que tiene algo diferencial en el último pase.

Para el Atlético, su fichaje supone sumar un perfil muy concreto: un jugador capaz de jugar por dentro, caer a banda, asociarse entre líneas y dar sentido a ataques que muchas veces necesitan pausa y precisión. No es solo un refuerzo de talento, sino una pieza pensada para mejorar la producción ofensiva del equipo.

Ese “guante” que refleja el dato no habla únicamente de centros o balones parados. Habla de sensibilidad para filtrar pases, de lectura para encontrar al compañero libre y de una zurda que puede darle al Atlético una vía creativa distinta en tres cuartos de campo.

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Kang-In Lee llega a Madrid con cartel, proyección y mercado, pero también con números que explican por qué el club rojiblanco ha apostado por él. En un Atlético que siempre ha valorado el colmillo competitivo, el surcoreano añade una dosis de imaginación.