Kane se reivindica desde los once metros

Harry Kane sigue en un gran momento de forma. El británico acumula esta temporada 31 goles entre todas las competiciones. Unas cifras que le situan como uno de los 'killers' más en forma de Europa. Donde el inglés también se ha redimido desde los once metros. Desde que falló su segundo penalti contra Francia en el Mundial de 2022, Harry Kane ha demostrado una precisión impecable desde el 'punto de la muerte'. El delantero inglés ha convertido sus últimos 30 penaltis en todas las competiciones, reafirmando su estatus como uno de los mejores lanzadores del mundo.

De estos 30 aciertos, 21 fueron con el Bayern Múnich, 6 con la selección de Inglaterra y 3 con el Tottenham Hotspur. Esta racha es una muestra de su temple, técnica y confianza en momentos de alta presión. El fallo ante Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo fue un momento difícil para Kane, pero lejos de afectarlo negativamente, parece haberlo impulsado a perfeccionar aún más su ejecución desde el punto de penalti. Su capacidad para mantener la calma en situaciones decisivas ha sido clave para su impresionante racha.

Con este nivel de efectividad, Kane no solo es una garantía para su equipo, sino que también se consolida como un especialista en la definición desde los once metros. Su olfato goleador sigue siendo uno de los más destacados en el mundo. La gran espina clavada del delantero es, sin embargo, el no haber ganado jamás un título. El año en blanco del Bayern la temporada pasada siguió alimentando a una 'maldición' que Harry Kane buscará romper, al fin, esta temporada.