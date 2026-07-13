Julián Álvarez agranda su leyenda mundialista con Argentina

Julián Álvarez vuelve a demostrar que su relación con los Mundiales va mucho más allá de los goles. El delantero argentino ha marcado cuatro de sus cinco tantos en la Copa del Mundo en rondas eliminatorias, una cifra que le permite igualar a Diego Armando Maradona como el segundo máximo goleador argentino en cruces mundialistas.

Solo Leo Messi, con siete goles en fases eliminatorias, aparece por delante de Julián en esta clasificación. Un dato que ayuda a dimensionar el impacto del atacante en los partidos grandes, esos en los que cada acción puede cambiar el destino de una selección y en los que Argentina ha encontrado en él una garantía de presencia, trabajo y definición.

Álvarez no siempre necesita ser el gran protagonista del partido para terminar siendo decisivo. Su fútbol vive de la movilidad, la presión, los desmarques y esa capacidad para atacar los espacios que tanto valor tiene cuando los rivales se cierran y el margen se reduce. Pero, además, sus números empiezan a colocarlo en una conversación histórica.

La comparación con Maradona no es menor. No por estilo ni por jerarquía, sino por el peso de los goles en los momentos realmente importantes de un Mundial. Julián ya ha demostrado que no se esconde cuando llegan las eliminatorias. Al contrario: aparece, golpea y vuelve a darle a Argentina razones para creer.

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Con solo cinco goles mundialistas en total, cuatro de ellos en cruces, el dato define perfectamente su perfil: un delantero oportuno, competitivo y especialmente preparado para las noches que más pesan.