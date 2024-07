¿Qué jugadores podría fichar el Real Madrid como alternativa a Yoro?

El Real Madrid no va a fichar a Leny Yoro. El defensa central francés (18 años) es flamante nuevo fichaje del Manchester United, que por unos 50 millones de euros (unos 10 más de los que parecía que podían pagar los blancos) se ha llevado al jugador. Las presiones del chico para recalar en Madrid junto a Mbappé, han sido en balde y, finalmente, ha tenidoque acabar en Inglaterra visto que su club no parecía dispuesto a aceptar la oferta merengue.

El asunto deja un boquete en el eje de la zaga merengue, que en unos meses ha visto como Nacho se ha marchado a Arabia Saudí, Rafa Marín ha fichado por el Nápoles y Yoro le ha dado calabazas. Si a ello se le suma que Alaba no estará disponible seguramente hasta septiembre y que Militao llegará después de una irregular Copa América precisamente lastrada por su lesión de hace un año, el resultado es que Rüdiger es el único central más o menos de garantías, amén de la opción de reutilizar a Tchouameni o Carvajal en el puesto, vías que no terminan de gustarle a los propios protagonistas.

¿Qué alternativas podría fichar el Real Madrid?

Ante este escenario, ¿qué alternativas ofrece el mercado de fichajes que sean similares a Yoro? ¿Hay opciones de fichar a otro central joven y de gran proyección como es el francés? Estos son los jugadores más destacados del mercado con las características del nuevo jugador del United.

Siguiendo las apreciaciones que hace Transfermarkt, site especializado en la valoración de jugadores, el top 10 de centrales por debajo de los 23 años en cuanto a tasación está formado por Saliba (Arsenal), Van de Ven (Tottenham), el mismo Yoro, Colwill (Chelsea), Antonio Silva (Benfica) Scalvini (Atalanta), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Calafiori (Bologna), Branthwaite (Everton) y Diomande (Sporting Portugal). Ocurre que de todos estos nombres no todos están en el mercado si el Real Madrid quisiera cumplir la hipótesis de buscar alternativa.

Calafiori y su frenazo en el Arsenal

Saliba, por ejemplo, quien, tras su gran Eurocopa, se ha convertido en uno de los jugadores más revalorizados del Arsenal. Le podría acompañar en el eje de la zaga un Calafiori que parecía hecho por los ‘gunners’, pero cuya contratación se ha frenado. Todo apunta que por diferencias en las formas de pago entre Arsenal y Bologna, además de por la inclusión de jugadores, habrían paralizado un movimiento que podría ayudar a otros a incorporar a este joven talento. Hay informaciones que señalan al Real Madrid como una potencia alternativa

para fichar a este zaguero de 22 años, uno de los pocos jugadores de Italia que se ha salvado de la quema de la Eurocopa.

Silva o Scalvini sonaron en enero

Anteriormente el nombre de Antonio Silva o el de Scalvini también se había asociado al Real Madrid incluso como potenciales fichajes para el mercado invernal, cuando el club meditó brevemente si era necesario incorpora a algún central visto que la lesión de Alaba iba en serio.

Los blancos decidieron finalmente apostar por Nacho, Rüdiger y la opción de Tchouameni. Pero entonces, Silva y Scalvini no parecían incorporaciones descabelladas. Ahora la Eurocopa del primero ha dejado ciertas dudas. No estuvo fino el jugador que, además, provocó el penalti con el que Georgia consolidó su victoria ante Portugal en la Euro y sembró de dudas al combinado de Cristiano Ronaldo. Scalvini no entra si quiera en cualquier quiniela de presente porque poco antes de que se jugara la Eurocopa se rompió el cruzado, dijo adiós al torneo y

seguramente no esté en disposición de jugar hasta 2025. Así que, pese a su enorme proyección, este central no es alternativa alguna a Yoro. No por el momento.

Otras alternativas a precios Premier

Branthwaite (Everton) también sonó para el Real Madrid en enero, pero parecía más un interés de la prensa británica, que una realidad. Las apuestas de fútbol de Betfair, de hecho, ahora lo colocan próximo al Manchester United, con una probabilidad del 77% de convertirse en compañero de Yoro. Gonçalo Inacio, del Sporting de Portugal, está cerca del Arsenal. Van de Ven no parece que se vaya a mover del Tottenham. Lewi Colwill es transferible en el Chelsea, pero parece que se quedará en la Premier, un destino que tampoco se descarta para Diomande, central del Sporting de Portugal (como Gonçalo Inacio) con futuro y muchas novias en un mercado altamente inflacionado como es el inglés. Precisamente el Real Madrid no parece dispuesto a ese juego. Está por ver si las necesidades le obligan a interponerse en el camino de estas alternativas o si, por el contrario, vira hacia otros planes para reponerse de la pérdida de Yoro.