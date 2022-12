El jugador por el que todos suspiran habla claro

Moukoko habría negado que haya rechazado a la oferta de renovación con el Borussia Dortmund El jugador está centrado en hacer una gran segunda mitad en la Bundesliga

El delantero del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, ha desmentido cualquier rumor que le relacione con la negativa de extender su contrato con el equipo teutón por una salario de seis millones de euros.

El alemán, que con tan solo 18 años ya es un referente en el Signal Iduna Park e internacional absoluto con la Maanchaft, ha confirmado que su atención está puesta en la temporada: "Estoy enfocado en la segunda mitad con el Dortmund. Nunca seré más grande que el club".

El ex del Sant Pauli ya ha sumado 11 goles y ocho asistencias en un total de 59 apariciones oficiales con el conjunto amarillo y va camino de ser uno de los grandes delanteros del futuro: debutó como internacional absoluto en el Mundial de Qatar 2022.

Su gran rendimiento en el Borussia Dortmund, un equipo especializado en cazar talentos precoces y sacar un beneficio económico más que evidente, ha despertado el interés de muchos de los grandes clubes europeos como Barça, Madrid o City, entre otros.

