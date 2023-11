El jugador de LaLiga que pone fin a su peor racha

Lewandowski logró su primer gol con el Barcelona desde su doblete ante el Celta en septiembre El polaco puso fin a su peor racha sin marcar a nivel de club entre todas las competiciones (seis partidos) desde febrero de 2011 con el Borussia Dortmund (10)

Robert Lewandowski resucitó ante el Alavés. El polaco volvió a marcar, por partida doble y logró su primer gol con el Barcelona desde su doblete ante el Celta en septiembre, poniendo fin a su peor racha sin marcar a nivel de club entre todas las competiciones (seis partidos) desde febrero de 2011 con el Borussia Dortmund (10).

No era normal que el ex del Bayern estuviera tantos partidos sin hacer lo que más sabe, una mala racha que muy pocas veces se había dado en la trayectoria del polaco, tan prolífica en goles.

El delantero del Barcelona alcanzó los 41 tantos como blaugrana después del doblete ante el Alavés, consolidándose de esta manera como el artillero más eficaz desde que Xavi dirige el Barça.

Ya antes del partido ante el Alavés y cuestionado por eso, Xavi quitó yerro al asunto y manifestó su confianza en el exjugador del Bayern: "El problema es que el equipo no está generando buen juego ofensivo en los últimos encuentros y que Robert no ha recibido balones en condiciones para enviarlos al fondo de la red. Él está bien, al 100% y también acusa esta falta de juego posicional.

No hemos atacado bien y no le hemos nutrido bien de pelotas. No hemos tenido casi ocasiones claras. Tenemos que intentar que participe más. Es más cosa del juego posicional que otra cosa, también para Robert".