Joao Felix y otros seis fracasos ‘cienmillonarios’

El portugués continúa su descenso de rendimiento. En el Chelsea apenas lleva dos goles y su partidos gris en el Bernabéu abre una nueva brecha de dudas. El portugués le costó 126 millones de euros al Atlético. Se une a una amplia lista de jugadores que costaron más de 100 millones, pero que fracasaron con estrépito.

El fútbol es uno de los deportes que mueven más millones de euros. El negocio en la industria futbolística no para de crecer y el mejor ejemplo se contempla en las cifras pagadas por fichajes de futbolistas. Mientras las crisis económicas afectan tanto a nivel social como empresarial en muchos sectores, el fútbol parece esquivarlas gracias a las grandes inversiones con diferentes orígenes, aunque eso no sea garantía de éxito. Que se lo pregunten al Chelsea (5.000 millones ha costado su venta, 611 millones lleva gastados en fichaje esta temporada) y a Joao Félix en particular.

El portugués le costó 126 millones de euros al Atlético de Madrid y en el Metropolitano apenas ha dejado fogonazos sin justificar ni de lejos semejante dispendio. Ahora en el Chelsea, cuando parecía que podía encontrar el hábitat ideal para explotar, se ha quedado estancado. Apenas dos goles desde que aterrizó en enero en Londres son bagaje pobre. Como su partido en el Bernabéu. Lejos de marcar diferencia, se suma al tono gris de un equipo sentenciado en la Premier y también ajusticiado en Champions. Pero el suyo no es caso excepcional. Hay un buen puñado de fichajes cienmillonarios (por encima de esa cuantía) que han dejado profundos surcos de decepción allá donde han ido.

La entrada de capital económico procedente de jeques árabes, oligarcas rusos y otros grandes empresarios americanos y de Oriente han potenciado al poder económico de varios clubes europeos, pero esta enorme competencia también ha disparado el precio de los fichajes de los mejores jugadores. Algunos triunfan, pero llama la atención que hay una tendencia que registra grandes decepciones en los últimos tiempos y que hace meditar a los clubes importantes en pensar dos veces a la hora de poner tanto dinero sobre la mesa.

Hablamos de los casos de Neymar, Dembélé, Coutinho, Joao Félix, Hazard, Lukaku o Pogba. Hombres que aspiran o aspiraban a heredar el trono de Cristiano Ronaldo o Leo Messi pero que siguen estancados o algunos ya descartados para llegar siquiera a números similares. Llamativo primero es el presente de Neymar, el gran referente del PSG para ser la piedra clave que agitase en su día la Champions League.

Según los pronósticos de Betfair, que Neymar gane el Balón de Oro de 2023 es ya una probabilidad mínima y se paga a 176€ por euro apostado. El jugador del PSG se queda en la posición número 16 de la lista y resulta llamativo su descenso en una temporada que había Mundial y donde se ha encontrado de nuevo con los fracasos de su selección y de su club en los objetivos principales. Un futbolista que arrancó muy bien la temporada pero que de nuevo se ha ido diluyendo con el paso del tiempo.

Neymar, y aquel verano histórico

El PSG pagó al Barcelona la cifra de 222 millones de euros de su cláusula, a los que hay que añadir un salario bruto anual de 43.334.400 euros durante las cinco temporadas de validez del contrato con fecha de 3 de agosto de 2017, que luego renovó. La realidad es que ahora mismo el club galo se plantea su venta y rehacer un proyecto en el que también puede salir Leo Messi.

Si llamativo fue el caso de Neymar, qué decir del de Coutinho cuando llegó al Barcelona procedente del Liverpool. En Anfield había realizado una enorme temporada, pero el paso por el Camp Nou no dejó apenas rastro.

Coutinho, de todo a nada

Fue el mejor regalo de Reyes posible para el FC Barcelona. El 6 de enero de 2018, el entonces líder destacado de la Liga y uno de los principales favoritos para levantar la Champions presentó a Philippe Coutinho para cerrar definitivamente la herida abierta con el adiós de Neymar Jr el verano anterior. El extremo brasileño se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club culé y formó, junto con Leo Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé, la delantera de los ‘cuatro fantásticos’. En cinco temporadas, sea como sea, el valor de mercado del futbolista pasó de los 150 millones a los 18 millones. Incluso llegó a estar cedido en el Bayern.

Dembélé y su inestablidad

Siguiendo con el Barcelona, tenemos el caso Dembélé. En el verano de 2017 el Barcelona se lanzó a por su fichaje. El PSG acababa de llevarse a Neymar pagando los 222 millones que costaba su cláusula de rescisión. El Barcelona necesitaba un recambio con urgencia y recurrió a Dembélé, futbolista por el que ya se había interesado unas semanas antes. De hecho, había intentado el fichaje, pero lo desestimó ante los 90 millones que pedía el Borussia de Dortmund.

El 'affaire' Neymar hizo que el precio se pusiera por las nubes y el Barcelona acabó pagando 105 millones fijos, más otros 40 supeditados al rendimiento del jugador. Y 30 de esos 40 millones eran muy fáciles de conseguir. El Borussia recibiría 5 millones si el Barcelona se clasificaba para la Champions, con un máximo de dos ocasiones. Aunque ahora el francés es pieza importante para Xavi, no es, ni de lejos, el jugador que llegó al Camp Nou con ánimos de hacer olvidar a un gran Neymar y, desde luego, no un jugador que justifique semejante inversión.

La decepción con Hazard

Lejos del Barcelona, en el rival de toda la vida tienen un ejemplo muy claro: Eden Hazard. De la promesa en Cibeles al ostracismo. Solo 321 minutos. Nunca ha jugado tan poco como profesional. Lejos queda aquella frase del belga en la celebración de la 14ª Liga de Campeones del conjunto blanco, la primera de su palmarés. "Madridistas, llevo tres años aquí con muchas lesiones, con muchas cosas... pero el año que viene lo voy a dar todo por vosotros", aseguró micro en mano ante miles de aficionados. Pero no ha sido así. Y es que Hazard ha estado 159 días ausente por lesión desde que llegase al Real Madrid en junio de 2019 por 100 millones de euros.

Los casos Pogba y Lukaku

En Italia también encontramos dos casos muy llamativos de jugadores que venían a marcar una época cuando empezaron: Romelu Lukaku y Paul Pogba. Con apenas tres goles y una asistencia en los 13 partidos que ha disputado esta temporada para el Inter de Milán, Lukaku llegaba cedido por una temporada al haber salido de un Chelsea donde resulta complicado imaginarlo de vuelta (¡pagó el Chelsea 113 millones de euros!). Por esa razón parece poco probable un regreso del belga y su futuro sigue siendo incierto para la temporada que viene.

El caso de Pogba también encierra misterio. El United pagó por él 105 millones de euros en 2016 pero en ningún momento pudo ser el jugador que se esperaba y ahora acumula lesiones en la Juventus de Turín donde apenas ha podido jugar.