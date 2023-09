Joao Félix, esperanza para reconstruir el fracaso puente aéreo Atlético – Barcelona

El portugués es el tercer fichaje culé procedente del Atlético en el siglo XXI. Los dos anteriores acabaron como un fiasco: Arda Turán y Antoine Griezmann En el camino inverso, los fichajes del Atlético procedentes del FC Barcelona han sido un éxito: Villa, Suárez, Depay, Griezmann...

El fichaje de Joao Félix por el FC Barcelona supone una rara avis en la historia reciente del equipo azulgrana. Los culés han convertido en anécdota la incorporación de futbolistas procedentes del Atlético de Madrid. En todo el siglo XXI sólo hay tres jugadores que hayan hecho el puente aéreo desde los rojiblancos a la ciudad condal para acabar enfundándose la azulgrana. A saber, el propio Joao Félix, Arda Turán y Antoine Griezmann. La historia de los dos últimos es evocación de un fracaso. Félix tiene ahora la oportunidad de disipar aquellos fantasmas y demostrar que la senda Metropolitano-Camp Nou puede ser un camino de éxito.

Por el momento, el debut del luso con los culés fue más testimonial que efectivo. Ante Osasuna salió al verde luciendo el ‘14’ (dorsal que en Barcelona debería ser sagrado por sus reminiscencias vinculadas a Johan Cruyff). Salió en el 80’ por el desdibujado Oriol Romeu y firmó 20 minutos (10, más el añadido que fueron otros diez) de cierta intrascendencia. Tocó apenas 13 veces la pelota, no tiró ninguna vez a puerta, sólo dio siete pases (y falló dos) y no le salió el único regate que intentó. Un balón filtrado a la espalda de la defensa de Osasuna fue lo más llamativo de su actuación, en una posición además llamativa. Jugó algo escorado a la izquierda en la medular culé. Jugar en los costados fue una de las razones por las que comenzó su divorcio con Simeone. Llamativo.

Al menos en el FC Barcelona el perfil ofensivo le garantiza que en el futuro tendrá más peso de este equipo que, reforzado como está en su plantilla con un cambio radical, apunta a ser candidato de nuevo a todo. En Liga, según los pronósticos de Betfair, los culés son el segundo favorito a ganar el título (cuota 2.6) por detrás del Real Madrid y en Champions emergen como el quinto favorito (cuota 15.0), por detrás de City, Bayern, Real Madrid y Arsenal. Los culés, por ejemplo, están por delante del PSG, que está encuadrado en el grupo de la muerte. Al Barça, por el contrario, le dan como candidato a ganar su grupo H, con cuota 1.3 por delante de Oporto. Shakhtar y Amberes se disputarían la tercera plaza.

Los fiascos de Arda y Griezmann

Pero volviendo a Joao Félix, resulta llamativo como, a lo largo del siglo XXI, al FC Barcelona no le ha salido ninguna de sus apuestas por jugadores por el Atlético de Madrid. Arda Turan, por poner un ejemplo, completó dos temporadas y media zambullido en la más absoluta nimiedad. Y aunque en su segundo curso (16-17) hizo once goles, fue en realidad más jugador anécdota que otra cosa. Nada que ver con la garra y liderazgo que lució en sus ocho temporadas en el Atlético. Cabe recordar que Turan fichó por el Barça en el verano de 2015, pero que no pudo jugar hasta enero de 2016 por la sanción de FIFA, que impidió al Barça durante un año inscribir a jugadores.

Griezmann estuvo dos temporadas en el FC Barcelona (a la tercera salió tras disputar tres partidos) después de que los culés pagaran su cláusula (120 millones), pero tampoco llegó a asentarse en una delantera dominada entonces por Messi y Luis Suárez. La sensación de vació que persiguió al ‘Principito’ en su estancia en el Camp Nou, unido a los problemas derivados de la pandemia y la crisis económica culé hicieron que el francés retornar al Atlético para, en Madrid, ser el crack de siempre.

Un camino inverso de éxitos: Villa, Suárez, Griezmann…

Y es que ésta es una de las características llamativas de ese puente aéreo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, que en el sentido opuesto funciona a las mil maravillas. En todo el siglo XXI todos los movimientos en esa dirección han funcionado. La inauguró Sergi Barjuan, que fue pieza clave en el retorno colchonero a Primera. Luis García también firmó ese verano para ser una de las referencias ofensivas de los colchoneros.

Thiago Mota se embarcó en el Calderón en 2007 y también ejerció de líder de la medular rojiblanca antes de irse al PSG. A partir de estos tres nombres, palabras mayores. David Villa dejó el FC Barcelona a precio de saldo para blindar el atlético de Madrid y conseguir la Liga de la 13-14, además de liderar a los colchoneros hasta la final de la Champions en Lisboa.

Luis Suárez también dejó el Camp Nou a precio de saldo para ser referente ofensivo del Atlético en la 20-21, temporada que terminó con el título de Liga (de nuevo) para el Atlético y el charrúa ejerciendo de líder ofensivo. Tras la vuelta de Griezmann, el último movimiento desde el Camp Nou al Metropolitano es el de un Memphis Depay que quiere ser faro del Atlético en la consecución de algún otro éxito similar al de sus antecesores, esos que no termina de salirle a los jugadores del Atlético que hacen el camino inverso para reforzar al FC Barcelona. ¿Romperá Joao Félix la tendencia?