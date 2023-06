Joao Cancelo, la prioridad del Barça que no salió en enero

La búsqueda del Barcelona de un lateral derecho que pueda también jugar en el centro del campo tiene en Cancelo todas las condiciones que quiere Xavi “El City valoró la opción para venir al Barça y dijeron que no, que al Barça no querían que viniera”, aseguró Xavi Hernández en una reciente entrevista

Son varias informaciones las que insisten que Joao Cancelo cree que ya habría acabado su ciclo en Inglaterra tras sus años en el Manchester City y no quiere regresar al equipo de Guardiola ni tampoco acepta negociar su marcha al Arsenal, club que ha preguntado por él en las últimas semanas. Su destino podría estar en la Liga española y cada vez se acercaría más al Barça.

Cancelo lleva seis meses cedido al Bayern de Múnich y el club alemán tiene una opción de compra de 70 millones de euros que no piensa activar. Otra cosa sería conseguir un nuevo préstamo, pero por ahora las opciones son pocas porque el Bayern está mirando ya otro tipo de jugadores. Cancelo acaba su etapa en la Bundesliga y ya se ha despedido de sus compañeros cerrando también esta etapa.

Según los pronósticos de Betfair, que Joao Cancelo fiche por el Barcelona se paga a 6€ por euro apostado y genera cada vez más una tendencia muy positiva hacia el equipo azulgrana. Que Cancelo fiche por el Arsenal se paga a 3.5€ por euro apostado y es la opción que más se valora pero pierde fuerza en las últimas horas.

El salario, clave

El Barça tiene a Cancelo en cartera, pero solo puede asumir una cesión y siempre que el futbolista acepte rebajarse el salario para entrar dentro del límite salarial del club blaugrana. Es un futbolista que encaja al cuerpo técnico y en el club están convencidos de que va a tener opciones. Otra vía de salida de Cancelo puede ser el PSG en el caso de que Hakimi abandone la entidad.

Mercado de invierno

Echando la vista atrás, Xavi confirmó a varios medios que Joao Cancelo lo tenía hecho con el Barcelona en enero, pero que la operación se frenó desde Manchester. “El City valoró la opción para venir al Barça y dijeron que no, que al Barça no querían que viniera”, comentó el entrenador azulgrana. “A mí no me dijeron ningún motivo, simplemente que no se podía hacer porque el City había dicho que no al Barça”, asegura.

Cuatro años más

A Joao todavía le quedan cuatro años de contrato con el Manchester City. Sin embargo, la esperanza del FC Barcelona está en que cuenta con el jugador y con su agente, Jorge Mendes, como aliados: esperan que el representante realice una buena jugada tal y como hizo el pasado invierno a favor del equipo ‘bávaro’.

Un problema táctico

Mientras espera una respuesta positiva por parte del City, Mendes continuará haciendo lo posible: el deseo de Cancelo es jugar en el club blaugrana la próxima campaña. A pesar de que tiene contrato con el City, ser suplente no lo termina de convencer. Veremos qué sucede. El flanco derecho del equipo blaugrana continúa siendo un problema, y más después de que el francés Jules Koundé haya dejado claras sus intenciones ante el entrenador español de no querer seguir jugando en esa posición del campo. Esta vez no hay margen de error para Xavi: necesita armar un buen equipo para competir por la UEFA Champions League.