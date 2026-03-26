Joan García y la estadística que explica muchos puntos

En una Liga donde los detalles deciden partidos, el rendimiento de los porteros está marcando diferencias más que nunca. Y si hay un nombre que destaca por encima del resto en LaLiga 2025/26, ese es el de Joan García. El guardameta del FC Barcelona presenta el mejor porcentaje de paradas entre todos los porteros que han disputado al menos 10 partidos: 79%. En el otro lado de la moneda aparece el dato más llamativo del ranking: el meta de la Real Sociedad, Álex Remiro, firma el porcentaje más bajo, con 62%.

La cifra de Joan García no es solo una estadística bonita: explica por qué el Barça sigue sacando puntos incluso en encuentros en los que el rival logra correr o generar ocasiones. Sin ir más lejos, su actuación reciente ante el Rayo Vallecano fue decisiva para sostener una victoria mínima, con varias intervenciones de nivel en el tramo final que evitaron el empate.

Ese impacto también ha tenido premio fuera del club. Joan García ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta de España, un reconocimiento que llega en plena temporada de consolidación y tras acumular un buen número de porterías a cero.

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El contraste con Remiro resulta especialmente llamativo porque habla de dos realidades muy distintas: mientras el Barça se apoya en un portero que está parando por encima de la media, la Real Sociedad sufre más cuando el rival consigue finalizar. En un campeonato tan igualado, un 79% frente a un 62% puede traducirse en varios puntos a lo largo del curso… y en la diferencia entre pelear por Europa o quedarse a medias.