Japón enseña al Al-Hilal el camino para arrebatarle al Real Madrid el Mundial de Clubes

El Real Madrid busca su quinto título en un Mundial y lo hace de nuevo ante un equipo no sudamericano. En 2016, sufrió una prórroga ante el Kashima japonés El Al-Hilal tiene a Ramón Díaz como técnico, un histórico del fútbol argentino. ‘El Pelado’ tiene un amplio palmarés en Sudamérica donde hizo historia con River

El Real Madrid buscará seguir reinando en el Mundial de Clubes con una final atípica ante el Al-Hilal de Arabia Saudí, equipo que sorprendió derrotando en las semifinales al Flamengo brasileño, vigente campeón de la Libertadores. Sin embargo, el estupor por la caída del gigante ya no es tan grande como antaño.

En los últimos años del torneo se ha normalizado ver caer al representante Sudamericano a las primeras de cambio. Desde 2010 con la sorprendente presencia del Mazembe de la República Democrática del Congo, hasta hoy con el Al-Hilal son seis equipos no pertenecientes a la CONMEBOL los que han logrado llegar a la última cita del torneo. Algunos lo hicieron incluso para poner en serios apuros al mismo Real Madrid.

El vigente campeón de la Champions es el dominador de la competición sin contar con la antigua Copa Intercontinental que reunía sólo al campeón europeo con el campeón sudamericano. El aviso más serio que se recuerda en la última década al representante de UEFA es la que llevó al conjunto blanco a enfrentarse al Kashima Antlers, el primer club japonés en alcanzar la final del Mundial. El Real Madrid venció, pero necesitó tirar de todo su repertorio en la prórroga y estuvo a punto de caer derrotado en una de las grandes historias del campeonato. Los Cristiano Ronaldo, Marcelo, Benzema, Kroos, Modric o Sergio Ramos tuvieron que apretar para tumbar al equipo nipón.

Una prórroga agónica

Según los pronósticos de Betfair, que el Real Madrid gane al Al-Hilal se paga a 1.3€ por euro apostado, cuota muy similar a la que tenía el Flamengo en la previa de las semifinales, cuando los brasileños cayeron. La sorpresa es factible. Que venza el club saudí se paga a 10€ por euro apostado. Es la primera vez que un equipo de Arabia Saudí llega a una final y la inspiración de la gesta del Kashima en 2016 puede servir al equipo de Ramón Díaz para lograr el ansiado título para un equipo no europeo ni sudamericano.

Aquel diciembre de 2016 el Real Madrid fue de nuevo campeón del mundo, pero no de cualquier forma. De fútbol y del sufrimiento. Bordeó un fracaso planetario, pero salió vivo, indemne, campeón. La capacidad de este equipo para no quemarse jugando diariamente dentro de una hoguera fue impresionante. Quedó la sensación amarga entre su afición de que se sufrió más de la cuenta. Quedó la sensación amarga entre sus detractores de que por un rato el Kashima les hizo olvidar que esto era un amistoso de invierno que no valía nada... y que volvió a levantar el Real Madrid.

‘El Pelado’, historia del fútbol argentino

En el banquillo de enfrente el Real Madrid tendrá a un auténtico clásico del fútbol argentino. Casi una leyenda: Ramón Díaz. El pitido final de la otra semifinal reflejó la alegría más absoluta en la cara de un entrenador que lo ganó casi todo con River Plate, incluida una Copa Libertadores en 1996. ‘El Pelado’, en una nueva experiencia dentro del fútbol árabe, ha conseguido alcanzar algo que parecía inverosímil: llegar a la final de un Mundial de Clubes. Se trata de una gesta que se le había atascado a los conjuntos de Arabia Saudí cuando habían conseguido llegar a las semifinales del torneo. Pero esta vez no. Ante Flamengo, el Al-Hilal ha conseguido hacer historia con el técnico argentino.

Con lo que podía parecer una alineación ‘kamikaze’ en Marruecos, el ex de River Plate no tuvo miedo antes todo un campeón de Sudamérica. Con el ‘Fla’ como uno de los máximos exponentes de la superioridad que vive Brasil, parecía una misión imposible que no estuvieran en la final. Ramón Díaz no se amedrentó ante Vitor Pereira, y sacó en su once inicial a Ighalo, Marega, Vietto (marcaría un gol), Al Dawsari (haría dos tantos) y Carrillo, miró de frente el reto que tenía delante. Muchos atacantes para frenar a un rival ofensivo, y ya ha triunfado.

Ya jugó la final de 1996

Ramón Díaz volverá a disputar una final para definir al campeón del mundo a nivel clubes. El único antecedente data de 1996, cuando estuvo en la misma instancia como entrenador de River. En ese momento el formato era diferente, debido a que en la Intercontinental solo jugaban los campeones de Sudamérica y Europa. Aquel título quedó en manos de la Juventus de Italia, que se impuso por 1-0 con el gol de Alessandro Del Piero. Ahora, 27 años después, Díaz se encuentra una vez más ante una final de este calibre.