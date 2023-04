Isi selección o cómo romper un cuarto de siglo de sequía rayista con España

La última vez que un jugador, vistiendo la camiseta del Rayo, fue llamado por la selección española fue en el año 2000 cuando Luis Cembranos fue convocado Isi Palazón volvió a jugar un gran partido, el último frente al Barça, dejando un nuevo aviso para De la Fuente que incluyó al atacante del Rayo en la prelista

La gran temporada de Isi Palazón en el Rayo Vallecano en LaLiga no pasó inadvertida para el nuevo seleccionador nacional, Luis de la Fuente, quien incluyó su nombre en una extensa prelista de unos 70 futbolistas. Sin embargo, el extremo de Cieza no entró en la lista definitiva para los partidos de clasificación para la Euro 2024 de Alemania ante Noruega y Escocia. Aún así eso no ha afectado a su rendimiento y, tras una nueva exhibición ante el Barcelona promete una pelea importante para estar en la próxima lista que será en el mes de junio.

Isi considera que es "un éxito" el haber estado en las quinielas. Así lo explicó a varios medios de comunicación, donde el atacante vallecano comentó cómo vivió los días previos a la convocatoria de De la Fuente. "Con tranquilidad, para mí ya es un éxito que se hable de mí después de todo el recorrido que llevo durante todos estos años. Para cualquier futbolista jugar con la camiseta de su país es lo máximo. Para mí sigue siendo un sueño y sigo trabajando por ello", declaró.

La realidad es que el Rayo, al margen de estar realizando una campaña histórica para el en la élite, también puede hacer historia de forma individual con la evolución de sus futbolistas. De ganar al Elche se instalaría en 46 puntos, a sólo siete de su récord en Primera y quedarían aún cinco jornadas por disputarse.

Sólo dos internacionales

Todo se enmarca en un contexto en el que jugadores como Isi, si fuesen llamados por la selección, ingresarían en una reducida lista de internacionales españoles del Rayo donde sólo hay dos en toda su historia jugando para el equipo de Vallecas en el momento de la llamada. Son, por lado, Antonio Guzmán Núñez que debutó el 24 de mayo de 1978 en un amistoso (Uruguay 0 - 0 España) disputado en Montevideo de preparación para el Mundial de Argentina. Fue un jugador madrileño, natural de Torrejón de Ardoz que debutó en su primer y único Mundial en 1978 en su segundo partido como internacional (España 0 - 0 Brasil). El otro rayista que vistió la roja fue Luis Cembranos, que jugó su único partido como internacional el 26 de enero del 2000 en un amistoso disputado en Cartagena frente a Polonia, y en el que España se impuso por 3-0.

Los datos acompañan

El fútbol de hoy en día también tiene en las estadísticas un buen reflejo de lo que está pasando en el Rayo. El caso de Isi es muy claro. "También por estadísticas. Al fin y al cabo estoy haciendo una buena temporada, creo que los números están siendo buenos... Pero hay que ser realistas. En España hay muy buenos futbolistas y en la posición en la que yo estoy hay una competencia muy fuerte. Cuanto mejor me vaya a nivel colectivo, no solo yo, hay compañeros en el Rayo que están capacitados para estar en la lista de la Selección", finalizó Isi en una reciente entrevista sobre su posible llamada con La Roja.

Ocho goles y cinco asistencias

Isi ha marcado ocho goles en 29 partidos como titular en el Rayo. Además, ha dado cinco asistencias, ha tirado 49 veces y entre los tres palos 18, ha recibido 87 faltas, ha recuperado 167 veces la pelota. Ha disputado más de 2400 minutos lo que habla a las claras de una gran regularidad con una media de 80 minutos disputados por partido en LaLiga.

Con todo, Isi Palazón no lo tendrá nada fácil, puesto que hay mucha competencia en los puestos de ataque de España. Junto a Fran García, el atacante es uno de los futbolistas del Rayo Vallecano que suena en las novedades de un Luis de la Fuente que ya ha recibido alguna que otra crítica por la posibilidad de llamar a algún que otro futbolista extranjero que no tiene cabida en su selección nacional, como Chimy Ávila o Robin Le Normand, y por no atar en corto a jóvenes emergentes nacidos en nuestro país como Alejandro Garnacho o Álvaro Rodríguez.