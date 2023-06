Isco, y el Rayo, otra opción ‘de barrio’ a lo Hugo Sánchez para reconducir su carrera

El posible fichaje de Isco por el Rayo Vallecano recuerda al de estrellas del pasado como Hugo Sánchez que quisieron reconducir sus carreras en Vallecas Durante el pasado mercado de invierno, Isco estuvo a un paso de fichar por el Union Berlín, uno de los clubes más parecidos al Rayo que hay en Europa

Desde que Isco dejase el Sevilla nada ha sido fácil. Después de que se frustrase su fichaje con el Oporto con la llegada de Sergio Conceição a su banquillo, Isco Alarcón parece decidido a continuar su carrera en LaLiga. Si bien hay varios equipos interesados en ofrecer acomodo al malagueño, el centrocampista habría priorizado el poder seguir residiendo en Madrid junto a su pareja, lo que le ha llevado a decantarse por la vía del Rayo Vallecano con casi total seguridad. Un perfil de club muy parecido al que es el Union Berlín, equipo por el que estuvo a punto de firmar en el pasado mercado de invierno.

El caso del acercamiento al Union Berlín y luego al Rayo encierra una tendencia de Isco hacia clubes más de barrio, humildes, con una identidad muy marcada antes que volver a intentar un reto mayor. Ambicioso de cara al siguiente curso, el Rayo Vallecano no sólo estaría dispuesto a acoger en sus filas a Isco Alarcón, también a Saúl Ñíguez, que ya jugó en calidad de cedido en el conjunto franjirrojo en la temporada 2013-2014. El Atlético de Madrid quiere liberarse de la elevada ficha del centrocampista, que es de 7 millones de euros, y el Rayo Vallecano está abierto a hacer cargo de parte de ella, aunque no de la totalidad.

La Premier, casi imposible

Igual que Isco Alarcón, Saúl Ñíguez podría ver con buenos ojos seguir residiendo en la capital de España y gozar de los minutos que Simeone no está dispuesto a brindarle de seguir en el Atlético de Madrid. Isco había sonado también el pasado mercado de invierno para los Wolves de Julen Lopetegui. Sin embargo, ni siquiera la más que probable marcha de Rubén Neves, estrella de los Wolves y en una posición similar a Isco, acerca al malagueño a la Premier. Según los pronósticos de Betfair, que Rubén Neves fiche por el Barcelona es una posibilidad grande y se cotiza a 1.33€ por euro apostado.

Las negociaciones entre el conjunto franjirrojo e Isco Alarcón estarían muy avanzadas, informan varios medios. Del interés del Rayo Vallecano por el que fuera futbolista del Real Madrid se lleva hablando desde que acabó la temporada. Isco Alarcón está residiendo en Madrid, y parece tener en marcha varios negocios. Así pues, tras haberse hecho con Radamel Falcao hace dos veranos y con Raúl de Tomás el recién terminado curso, Isco podría convertirse en el siguiente fichaje de renombre del Rayo Vallecano. Como en su día lo fue un pionero al que ahora podría imitar Isco: Hugo Sánchez.

Hugo y sus 16 goles

La posible llegada de Isco a Vallecas recuerda a la de ilustres jugadores que buscaron cerca del Bernabéu una nueva oportunidad. Fue el caso de la etapa de Hugo Sánchez en el Rayo, todo un referente de la era de la Quinta del Buitre, y que su etapa en Vallecas siempre ha sido uno de los grandes misterios de la historia del club franjirrojo. ¿Por qué un jugador de su talla acaba jugando en un equipo tan humilde cobrando mucho menos de lo que era normal para un futbolista de su categoría? El propio ariete respondió 25 años después:

"Yo firmé una cláusula que decía que, si un equipo europeo se interesaba en mí, yo podía irme sin pagar ninguna indemnización. Me fui porque no aguanté la presión de que el América quisiese adueñarse de mi imagen. Ellos querían absorber lo que yo ganaba haciendo uso de mi imagen para vender productos de cara al Mundial del 94. Me fui al Rayo Vallecano no por gusto, sino por no aceptar que me humillaran aquí", explica Hugo Sánchez en una entrevista reciente en México a propósito de su salida desde su país, de vuelta a España

Hugo Sánchez jugó una temporada (1993-94) como franjirrojo, con 35 años, y anotó 16 goles en 29 partidos. A pesar de ello, el Rayo descendió a Segunda división. "Descendimos y fue un momento difícil. Pero me gustó porque como se dice en el argot de la vida prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Preferí fichar por el Rayo dejando de ganar más del 50% de lo que iba a ganar en el América por tener mi dignidad intacta", terminó.

Clubes con solera

El caso de Isco se encierra más en el hecho de querer reconducir su carrera. Con sólo 31 años, ha pasado de clubes Champions, primero con el Sevilla y luego el frustrado fichaje con el Union Berlín (jugará Champions la temporada que viene) a optar por una entidad de barrio que, eso sí, ha desarrollado una de las mejores temporadas de su historia, pero con escasas opciones de volver a Europa. La marcha de Iraola como técnico y de jugadores clave invita a pensar que el Rayo sufrirá más que la temporada pasada si quiere sobrevivir la élite.