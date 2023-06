La inusual rutina de entrenamiento de Carlos Alcaraz en Roland Garros

El talento de El Palmar no se ha entrenado en pista en los cuatro días de descanso entre partidos que ha tenido Mantendrá la rutina durante todo el torneo, donde ya está en semifinales

Carlos Alcaraz está arrasando en este primer Roland Garros sin Rafa Nadal. El joven murciano ya está en las semifinales, donde le aguarda Novak Djokovic, tras vapulear ayer en tres mangas a Stefanos Tsitsipas en su enésima exhibición.

Los buenos resultados de Alcaraz sobre la arcilla parisina van acompañados esta vez de una rutina poco habitual para el joven talento de El Palmar.

Y es que en un Grand Slam, una cuestión a valorar es qué hacer en los días en que no se compite, como es el caso de hoy miércoles para él.

Carlos Alcaraz ha estrenado una nueva y extraña rutina en este Roland Garros: el número uno del mundo no está entrenando en pista en los días de descanso y ni siquiera se deja ver por las instalaciones del torneo.

Antonio Martínez-Cascales, miembro de su equipo, señala a 'Relevo' que "entrenar sí está entrenándose, pero está haciendo ejercicios físicos de prevención. En un Grand Slam te puedes ir a partidos de cinco horas y conviene tener precaución. Entrenar 50 minutos de tenis entre partidos no le va a suponer nada a Carlitos".

"Aquí en esta edición de Roland Garros se ha cogido esta dinámica. No digo que vaya a ser siempre igual, pero en este torneo sí", abunda.

Así, la nueva revelación del tenis mundial aprovecha los días de descanso para tratarse con su fisioterapeuta, Juanjo Moreno. Como los resultados están acompañando en pista, esta nueva dinámica de trabajo no se alterará en los días que le resten de competición.

Alcaraz no ha mostrado ninguna debilidad física en lo que va de torneo, aunque es cierto que ya en el US Open que ganó -con varios partidos eternos- y recientemente en el Mutua Madrid Open decidió no entrenar en algunas jornadas de descanso. En su equipo son muy cuidadosos con el tema físico y las tres lesiones musculares que ha sufrido el jugador entre noviembre y febrero activaron la voz de alarma.