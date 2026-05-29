La injusticia de Luis de la Fuente con Fornals

Pablo Fornals ha firmado la temporada más eficiente de toda Primera División de cara al gol. Y no es una percepción: los datos lo confirman. El jugador del Betis ha marcado nueve goles en LaLiga 2025/26 pese a generar apenas 3,9 goles esperados (xG), lo que le convierte en el jugador con mayor diferencial positivo entre goles reales y esperados del campeonato: un espectacular +5,1.

Un registro reservado normalmente para delanteros superélite y que refleja una realidad evidente: el castellonense ha convertido casi todo lo que ha tocado cerca del área.

El dato adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta su posición. Fornals no vive en el área ni monopoliza remates. Su fútbol parte desde la inteligencia, la llegada y la interpretación de espacios. Ha aparecido en momentos decisivos, ha sostenido al Betis cuando faltaban referentes como Isco o Lo Celso y ha terminado la campaña con nueve goles y seis asistencias en Liga.

SEVILLA, 01/02/2026.- El centrocampista del Real Betis Pablo Fornals celebra tras anotar el 2-1 durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports disputado este domingo entre el Real Betis y el Valencia CF en el estadio de La Cartuja en Sevilla. EFE/ José Manuel Vidal / Jose Manuel Vidal / EFE

En una competición obsesionada con el volumen ofensivo, Fornals ha demostrado que la calidad en la definición también gana partidos. Muchos de sus goles llegaron en acciones de baja probabilidad, remates donde el modelo estadístico apenas veía peligro y donde él encontró precisión, lectura y sangre fría.

Por eso sorprende todavía más que Luis de la Fuente haya decidido dejarle fuera de la convocatoria de España. Especialmente en una temporada en la que pocos futbolistas nacionales han tenido un impacto tan directo y tan diferencial en relación a sus oportunidades.Los números colocan a Fornals entre los futbolistas más determinantes de LaLiga. La selección, de momento, mira hacia otro lado.

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La ausencia de Fornals reabre además el debate sobre el perfil de futbolista que prioriza la selección. Mientras otros jugadores llegan por nombre o contexto, el futbolista bético se ha ganado el foco desde el rendimiento puro. Y los números, en este caso, son incontestables.