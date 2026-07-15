Inglaterra vive de Kane y Bellingham como nadie en la historia del Mundial

Inglaterra está en semifinales del Mundial 2026 con una dependencia goleadora casi inédita. La selección inglesa ha marcado 13 goles en el torneo, pero 12 de ellos llevan la firma de solo dos jugadores: Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno.

El dato alcanza una dimensión histórica. Ese 92% de los goles repartidos entre dos futbolistas supone la mayor proporción registrada por una selección en una misma edición de la Copa del Mundo, contando únicamente equipos que hayan alcanzado al menos los diez tantos en el torneo.

La cifra explica muchas cosas de esta Inglaterra. Kane sigue siendo el gran finalizador, el futbolista que aparece en el área y castiga cualquier concesión. Bellingham, por su parte, ha asumido un papel enorme desde segunda línea, mezclando llegada, jerarquía y una capacidad decisiva para aparecer en los partidos importantes.

El problema, o la gran pregunta, es evidente: Inglaterra ha encontrado dos líderes ofensivos de primer nivel, pero también depende muchísimo de ellos. En un torneo tan exigente, esa concentración de goles puede ser una bendición si Kane y Bellingham siguen enchufados, pero también un riesgo si el rival consigue aislarlos.

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Sea como sea, el Mundial inglés ya tiene dos nombres propios. Kane y Bellingham han marcado 12 de los 13 goles de Inglaterra y han llevado al equipo hasta las semifinales con una influencia difícil de comparar en la historia reciente del torneo.