Informe Vinicius: ya tiene números galácticos y amenaza con récords históricos

Vinicius lleva 38 goles y 27 asistencias desde el inicio de la temporada pasada. Ha participado en 65 goles en 85 partidos disputados en los últimos 18 meses. Antes de cumplir los 23 años sólo Raúl (130), Higuaín (74), Santillana (63) y Barinaga (53) lograron más goles en la historia del Real Madrid.

Madrid, 15 de febrero de 2023.- "Es una ola de aire fresco para el Real Madrid. Creo que es un jugador que tiene cualidades importantes y tenemos que acompañar su evolución y crecimiento". En 2019 Luis Figo, leyenda del Real Madrid, el FC Barcelona, del Inter y la Selección Portuguesa, hablaba así. Rotundo. Firme. Lo hacía sobre un jugador que entonces despuntaba, pero que recibía más críticas que elogios. Todo macerado con toneladas de dudas. Hoy, aquel vaticinio incierto se ha convertido en certeza absoluta. Vinicius ya es una estrella con visos de explotar en algo más. De romper récords reservados solo a los más grandes.

La referencia es clara. La proyección del brasileño asusta. Su potencial no hace falta presagiarlo en una bola de cristal para descubrir que el jugador ha desmontado todos los pronósticos. Además se avecina que pase muchos años en el club. Llegó por 45 millones de euros procedente del Flamengo y a la que puso un pie en España ya lo tuvo todo en su contra. Le cargaron la mochila de piedras y respondió de la mejor manera posible. Vinicius dio un paso al frente y ha hecho justo lo que se esperaba de él: decidir partidos. La Champions del curso pasado o el reciente Mundial de Clubes son ejemplos. Los pronósticos lo ven repitiendo en breve.

Según Betfair, el nuevo título del Real Madrid en el Mundial de Clubes inspirado por un gran Vinicius como MVP genera un buen presagio para la próxima eliminatoria de Champions frente el Liverpool. Que el Madrid pase a los cuartos se paga a 1.8€ por euro apostado mientras que la clasificación del Liverpool se instala en los 2€ por euro apostado. Hasta hace nada, mandaba la igualdad absoluta. El Real Madrid ha pasado de ser el quinto favorito a ganar la Liga de Campeones a ser el tercero en la actualidad y cotiza a 11€ por euro apostado, sólo superado por City (2.88) y Bayern (5.0).

Camino de hacer historia

Lo cierto es que los números de Vinicius son de galáctico. Sin ir más lejos, el propio Figo terminó su etapa en Real Madrid con registros que pueden ser rebasados no muy tarde por Vinicius. Figo disputó 248 partidos con el Barcelona de 1995 al 2000 en los que registró 45 goles y 58 asistencias, mientras con el Real Madrid jugó 245 del 2000 al 2005 con un saldo de 57 goles y 92 asistencias. Vinicius Junior lleva 38 goles y 27 asistencias desde el inicio de la temporada pasada. Ha participado en 65 goles en 85 partidos disputados en todas las competiciones en los últimos 18 meses y sólo estamos en el mes de febrero.

Son 52 goles… y subiendo

El registro de Vinicius llega ya a los 52 goles en su carrera en el Madrid y antes de cumplir los 23 años sólo Raúl (130), Higuaín (74), Santillana (63) y Barinaga (53) lograron mejor número antes de cumplir esa edad y teniendo en cuenta que Vinicius no es delantero centro. Además, el brasileño, no sin polémica, ha sido objeto de falta 79 veces en LaLiga en la temporada actual, récord de cualquier jugador en las cinco grandes ligas de Europa y récord de un jugador del Real Madrid tras los primeros 20 encuentros de la temporada liguera desde Luís Figo en la temporada 2003-04 (96).

El día de su presentación lo dijeron alto y claro: "Cuando nuestros aficionados lo vean jugar se olvidarán de Mbappé". Vinicius es totalmente intocable. Ya lo era cuando se asomaban críticas por su falta de gol. Es uno de los más queridos por parte de Florentino Pérez, sin lugar a dudas, y es uno de esos jugadores por los que rodar el futurible proyecto madridista. Tiene el pasaporte español, tras meses de lucha, y tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024. A un año vista, como es costumbre en Chamartín, se resolverá su futuro.

La Champions League, un lugar más seguro

Lo cierto es que ‘Vini’ es también el máximo regateador de LaLiga:ha completado 55 regates con éxito y ha encarado a sus rivales un total de 158 veces. Él busca el uno contra uno y los rivales van a por él. Sin embargo, el mismo guion no se repite en la Liga de Campeones. En la competición europea, el brasileño juega con más tranquilidad.

Fue decisivo en la conquista de la última Champions con un tanto en la final frente al Liverpool y acabó siendo el máximo asistente del torneo con siete pases de gol. Este curso está generando una diana cada 88’, mientras que en Liga participa en un tanto cada 176 minutos. Además, en la UCL no sufre tantas faltas como en los verdes de España. En Europa ha recibido 11 y no está ni en el Top 10 de los jugadores más ‘cazados’. Es más, no ha visto ninguna cartulina hasta la fecha por las cinco que vio en Liga. Es el más amonestado del Real Madrid en el torneo doméstico.

Vinicius acumula un total de 13 goles y seis asistencias entre todas las competiciones este curso. Lleva siete tantos en Liga y cuatro en Champions League. ‘Vini’ ya ha igualado su tope goleador en el torneo europeo y en la fase final tiene la oportunidad de sumar más dianas. De hecho, el curso pasado anotó la mitad de sus tantos entre semis y final.