Informe pólvora Roja: La España de De la Fuente sueña con el gol de los meritorios

La nueva selección de De la Fuente cuenta con una amplia base de goleadores ausentes con Luis Enrique en el Mundial para poder mostrar músculo de gol. Un factor inesperado como la llamada de Chimy Ávila o el regreso de un lesionado para el Mundial como Oyarzabal llena de alternativas el ataque de la selección.

Madrid, 14 de marzo de 2023.- Llega un momento muy esperado en el fútbol español en los últimos meses. Luis de la Fuente desvelará su primera lista de convocados como seleccionador nacional de la absoluta. Una fecha trascendental para conocer las intenciones del técnico tras la era post Luis Enrique. La afición sugiere cambios en la delantera de la selección tras el Mundial. O al menos eso es lo que se desprende de las sensaciones de los últimos tiempos con el posible regreso de jugadores que parecían olvidados en la anterior etapa y el debut de futbolistas en forma en LaLiga o fuera de ella.

El elenco de meritorios es amplio. Poderosa pólvora ‘roja’ para deshacer la maldición del gol que tanto ha perseguido a España en los últimos campeonatos. Entre los inéditos en el Mundial, la preselección de De la Fuente tiene artilleros como Aspas, Joselu, Borja Iglesias o Chimy Ávila. A ellos hay que unir viejos (y no tan viejos) conocidos como Dani Olmo, Álvaro Morata, Ferran Torres, Marco Asensio, Mikel Oyarzabal, Brais Méndez, Nico Williams, Gerard Moreno, Bryan Gil, Abel Ruiz o Ansu Fati. En total de 16 futbolistas para escoger. En principio, entre estos futbolistas estaría la futura selección del técnico riojano.

Según los pronósticos de Betfair, y a pesar del batacazo en el Mundial, España está entre las cuatro favoritas para ganar la próxima Eurocopa y se cotiza a 8€ por euro apostado a que así sucede. Sólo están por delante Alemania (6.0), Francia (6.50) e Inglaterra (7.0).

Muchos referentes nacionales en el pichichi

Luis de la Fuente explicó en su presentación que las selecciones que más le habían llamado la atención en el Mundial eran Alemania, Francia y Marruecos. A cada una de ellas la nombró por un motivo. De los alemanes se queda con su presión alta y su capacidad para dominar los partidos, de Francia con su pegada y de Marruecos, con su contraataque. Luis de la Fuente sabe que una de las carencias de España en Qatar ha sido el gol. Más allá de Morata necesita que aparezcan nuevos goleadores en la Liga porque su intención es jugar con un ‘9′ de referencia apoyado por tres medios llegadores.

Si miramos a la tabla de máximos goleadores de LaLiga se puede decir que el seleccionador español está de enhorabuena. Joselu, delantero del Espanyol ha marcado 12 goles y es el segundo máximo goleador del campeonato. Borja Iglesias y Iago Aspas acumulan 11 y ocupan el quinto lugar. Morata es octavo con 10 goles y no olvidar, por ejemplo, que un centrocampista como Gabri Veiga, que podría ser una gran novedad, acumula ocho tantos y es duodécimo en la tabla del pichichi.

La llave Chimy

Otro factor sorpresa responde a la presencia de Chimy Ávila. Nacido el 6 de febrero de 1994, a sus 29 años de edad el rosarino (Argentina) se postuló en las últimas fechas para ser escogido ya que nunca ha sido internacional absoluto con su país de nacimiento y desde el año pasado es elegible por la selección española. La gran temporada de Osasuna invita a que más de un futbolista del club navarro llame la atención de De la Fuente que se ha dejado caer por El Sadar en más de una ocasión. Además de Ezequiel Ávila, sus compañeros Jon Moncayola y David García también se encuentran entre los llamados en este primer cribado del nuevo seleccionador, reconocimiento a la sensacional temporada que está cuajando la entidad navarra.

El excelso nivel de Joselu

Para la lista, Luis de la Fuente tiene la suerte de ver como delanteros que no parecían protagonistas lo están siendo esta temporada. Es el caso de Joselu en el Espanyol. Es el delantero de moda en España y el más demandado para La Roja, por el momento tan dulce que atraviesa, por ser el gran especialista dentro del área y porque promedia un gol cada 156 minutos, además de haber marcado el 48% de los tantos del Espanyol.

Dos asistencias en sus primeros 19 partidos, aunque, en lo colectivo, es indispensable para su equipo por la capacidad para imponerse en el 63% de los duelos aéreos y ser, por tanto, un recurso fantástico para salir en largo o para poner centros. En clave selección, se puede decir que es un discípulo de Fernando Llorente. A ello se le une la figura del nueve como Borja Iglesias o que Aspas sigue llamando a la puerta.

España debutó en el Mundial de Qatar con un 7-0 ante Costa Rica y luego no le pudo ganar a nadie con el problema del ataque como una de las claves para los analistas. Empató con Alemania 1-1, perdió con Japón 0-0 y se despidió con un 0-3 en penaltis ante Marruecos en octavos de final. Le hizo siete goles a los ticos y uno a los teutones, después le fue imposible perforar la red. Esa falta de efectividad en ataque dejó a España fuera del Mundial entre otros factores. No le bastó ser la selección con la mejor posesión de balón (78%) y tener, por momentos, volumen de ataque. Murió con su idea y se despidió por la puerta de atrás al ser la única cabeza de serie que no avanzó a cuartos de final.