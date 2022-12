Incógnita Luis Enrique o cómo su trayectoria en clubes genera dudas de su futuro

En Betfair, se contempla como una posibilidad muy clara que el futuro del técnico asturiano no esté tan definido y se decida entre varios equipos de prestigio El mejor legado de Luis Enrique como entrenador fue el Barcelona. En el resto de clubes (Roma o Celta) no logró resultados excelsos. Con España, irregularidad

Su despedida del cargo no significa que vaya a desaparecer del mapa. Luis Enrique Martínez ya no es el seleccionador de España. Adiós a un puesto convulso que, sin embargo, no le han arrancado las ganas de continuar. Esta vez, para entrenar en un club. Al míster, dicen los que le conocen de cerca, le va más la actividad continua.

Por no hablar de que los emolumentos son mucho mayores que lo que cobra como seleccionador, deslizan fuentes federativas. Su futuro es un camino a recorrer. Y según los pronósticos de Betfair, se abre un abanico de posibilidades muy grande. ‘Lucho’ ingresa en la lista de entrenadores con mucho caché libres, como el caso de Mauricio Pochettino o Thomas Tuchel. Las opciones, para el asturiano, también son de caché.

Según varios medios, Luis Enrique ya habría hablado sobre su futuro como entrenador, por ejemplo, del Atlético de Madrid. En función de lo resultados del Cholo Simeone, sería Luis Enrique quien tomase el relevo al técnico argentino, de quien dicen que su proyecto en el club colchonero se acerca a su fin. Que el próximo destino de Luis Enrique sea el Metropolitano se paga a 8€ por euro apostado, pero sorprende que no sea la primera alternativa más valorada.

La mala experiencia en Roma

A pesar de su buena fama como técnico, a Luis Enrique no le ha ido demasiado regular en su trayectoria como entrenador más allá de la (brillantísima) excepción del FC Barcelona. Inició su carrera en los banquillos en el filial culé. Su primera toma de contacto fue en la extinta Segunda B durante el curso 2008-2009. Ascendió a Segunda y en la categoría de plata hizo un fantástico papel de la mano de los Thiago, Nolito y compañía. Ese tercer puesto final le hizo pensar que era el momento de crear su camino fuera.

Su única experiencia en el extranjero fue en la Roma, y a su vez la primera con un primer equipo profesional. Sin embargo, su propuesta de juego no casó con la plantilla ni con la afición y ello tuvo impacto en los resultados: eliminado en la previa de la Europa League, séptimo puesto en la Serie A y en la Copa no llegó a las rondas finales. Según los pronósticos de Betfair, que regrese a Italia se contempla como algo bastante improbable y se paga a 21€ por euro apostado a que así suceda, en este caso con la Juventus como equipo mejor posicionado.

Después de Italia, Luis Enrique regresó a España tras un año sabático y fue el Celta de Vigo quien confió en sus ideas para crecer deportivamente. Y así lo hizo con una plantilla que venía de salvarse por los pelos la campaña anterior para llevarla hasta la novena plaza. Buen resultado, pero no excelso. Ni frío, ni calor.

Entre Liverpool y… ¡Barcelona!

Su gran oportunidad llegó con la llamada del Barça, que le firmó por dos temporadas para devolver a la parroquia culé los días de gloria. A pesar de un comienzo complicado, logró adaptarse a las estrellas (Messi, Neymar, Suárez, Xavi, Iniesta, Piqué…) y que su mensaje calase en el vestuario para conseguir el triplete en la 2014/2015 y doblete de Liga y Copa en la 2015/2016. Se despidió ganando la Copa ante el Alavés (2016/2017). Es, hasta hoy su mejor legado como técnico, y sesgún los pronósticos de Betfair se paga a 6.5€ por euro apostado que sea el Camp Nou de nuevo su destino. No se descarta que sea el sustituto de Xavi Hernández, ni mucho menos.

Con el mismo índice de probabilidad para el futuro de Luis Enrique que la del Barça emerge la de la Premier League. Luis Enrique ha reconocido en varias entrevistas su deseo de entrenar en Inglaterra y el Liverpool se posiciona como el club con más opciones para su futuro. Según los pronósticos de Betfair, que Anfield sea el próximo destino del técnico asturiano se paga a 6.5€ por euro apostado, al mismo nivel que el Barcelona y mejorando incluso la probabilidad del Atlético. Aunque Alemania ya ha ratificado a Flick como su próximo entrenador (Klopp había sonado mucho tras el batacazo germano), nada asegura la estabilidad del entrenador germano de los ‘reds’ en Anfield. Su temporada está siendo irregular y eso genera dudas. Luis Enrique podría ser otro técnico con carácter para suplirle.

¿Selección inglesa?

Una bomba sería también sería Inglaterra pero en modo selección. La selección inglesa podría poner fin al período Southgate dependiendo como termina el Mundial y el regreso de un técnico extranjero al banquillo de los Three Lions se plantea como una alternativa real en Londres. Los dos entrenadores ingleses más valorados, Eddie Howe en el Newcastle y Graham Potter en el Chelsea, no abandonarán sus clubes, con lo que la vía extranjera sería más que probable. Según los pronósticos de Betfair, que Inglaterra sea el próximo destino de Luis Enrique se paga a 26€ por euro apostado, lejos de Barcelona, Atlético o Liverpool, pero no descartable.