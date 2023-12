Iñaki Peña y Tenas demuestran que el Barça también es una fábrica de porteros

El primero está luciendo actuaciones estelares desde que se confirmó la lesión de Ter Stegen. Su buen rendimiento hace que no sea dramática una baja mayor. El segundo, amamantado en las inferiores azulgranas, fue clave en el PSG durante el triunfo por 0-2 ante el Le Havre. La roja a Donnarumma le abre las puertas. Con estas actuaciones el FC Barcelona demuestra que no sólo luce talento canterano en todo el campo, sino también en la portería azulgrana.

Sombras de dudas amenazan la portería del FC Barcelona. La lesión de Marc André Ter Stegen lo mantiene alejado de los terrenos de juego sin saber si su maltrecha espalda tendrá que pasar por el quirófano para estar 100% recuperada. Una opción que dejaría a los catalanes sin su arquero varios meses, entre dos y tres. Tanto tiempo de baja (de confirmarse) habría sido un drama hace apenas unas semanas. Pero ahora se observa con ojos menos catastrofistas. La culpa la tiene Iñaki Peña.

El portero suplente del FC Barcelona ha demostrado en los tres partidos que ha disputado (Rayo en Vallecas, Oporto y Atlético de Madrid en Montjuïc) que es un guardameta sobradamente preparado para suplir a su compañero alemán e incluso para, si mantiene el nivel de sus actuaciones, abrir el debate de quién debería ser el guardameta de inicio. Palabras mayores en un equipo que tiene (con razón) elevado a los altares a Ter Stegen.

El partidazo de Peña frente al Atlético es que ha dado empujón definitivo a estas reflexiones. Su paradón en la falta a Depay y la que le sacó a Correa en los últimos minutos del partido sostuvieron la victoria y ayudaron a que crecieran las probabilidades implícitas de que los culés ganen LaLiga en las apuestas deportivas de Betfair. Los culés son segundos detrás del Real Madrid con un 31,25%, frente al casi 25% de semanas anteriores.

La tranquilidad hecha portero

Peña era, para el gran público, un desconocido. Pero no así en las inferiores del FC Barcelona donde llegó con sólo 13 años desde el Villarreal. Un fichaje que, cuentan sus descubridores, lo tuvieron claro y que pronto sorprendió por su tranquilidad y buen hacer. Es sobrio, pero espectacular en la eficacia. Ya lo está demostrando en el primer equipo, de donde tuvo que salir para foguearse en el Galatasaray en el mercado invernal de 2022.

Sólo disputó ocho partidos, pero fue clave para la salvación adelantada de un gigante en Turquía con todo lo que ello conlleva: presión, urgencias… pero este trozo de hielo que es Peña lo aguantó para, pese a su juventud (ahora tiene apenas 24 años), demostrar en el FC Barcelona que había madera de gran arquero. Su problema, sin embargo, era grande. Superar a Ter Stegen no es sencillo. Ahora que el alemán no puede competir, Peña seguirá teniendo ventanas de oportunidad para demostrar su valía, ésa que también hace no mucho reclamaba para sí Arnau Tenas.

Tenas, emigrante de talento

Su nombre fue noticia en verano después de que, tras una gran Euro sub-21, no renovara con el FC Barcelona por cuestión de plazos. El club dejó pasar el final de su contrato y, de haber seguido, se habría considerado ya no renovación, sino fichaje. Eso y el interés del PSG lo llevó a París donde vive a la sombra de Donnarumma. Su caso es parecido al de Peña porque el pasado fin de semana tuvo que salir por obligaciones del guion.

La roja al guardameta italiano obligó al debut en liga de Tenas, que disputó 78 minutos (la expulsión fue temprana) a un altísimo nivel. El chaval (22 años) sostuvo al equipo de Luis Enrique, que acabó ganando al Le Havre por 0-2. En la próxima jornada tendrá ocasión de volver a competir y de demostrar que, como le sucede a su homónimo en el FC Barcelona, es capaz de generar debate sobre quién debe ser el guardarredes del Parque de los Príncipes.

Dos nombres, Peña y Tenas, que demuestran que el FC Barcelona es una gran fábrica de porteros. Nombres como los de Víctor Valdés o Pepe Reina son los máximos exponentes recientes de una cantera que encontró un dique en la contratación de Claudio Bravo y Ter Stegen. Ya sin el chileno, los espacios que quedaban en el primer equipo eran para acompañar en la suplencia al germano.

Sin embargo, tan poco protagonismo no oculta la madera prima de un club que veía como, entre palos, no solía presumir tanto de canteranos como en el resto de posiciones. Ahora puede hacerlo y, además a pulmón pleno. Por cierto, y para los que lo quieran saber, a lo largo de la temporada el resto de convocatorias de porteros cuando ha hecho falta los han completado otros tres chicos de las inferiores: el español Astralaga (19 años) el estadounidense Kochen (17 años) y el húngaro Yaakobishvili (17 años).