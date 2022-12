La impresionante declaración de Fernando Alonso

El asturiano argumenta en tres factores claves el porqué es mejor piloto ahora Bicampeón del mundo, espera hacer grandes cosas este año con Aston Martin

Ha llovido mucho desde que Fernando Alonso se convirtiera en el flamante campeón del mundo de Fórmula 1 con su Renault. El asturiano consiguió llevarse el campeonato en 2005 y 2006, venciendo al todopoderoso Michael Schumacher con su Ferrari.

Con los dos campeonatos en el zurrón, Alonso cambió Renault por McLaren en una decisión que no salió como él pensaba. Ahora, muchos años después, el piloto español hace balance en 'Auto Motor und Sport' de su dilatada carrera y responde a una de las preguntas más esperadas: ¿El Alonso de ahora le ganaría al Fernando de aquella época?

La respuesta es muy rotunda: Sí. El ahora piloto de Aston Martin detalla tres factores claves: lectura de carreras, gestión de neumáticos y paradas en boxes.

"Puedo leer mejor las carreras a día de hoy, sé cuándo atacar y cuándo no. En 2006, la gestión de los neumáticos no entraba mucho en juego y ahora sí", ha señalado. "Cuando se trata de paradas en 'boxes' hoy, es importante parar el coche con mucha precisión y antes no importaba, ya que te quedabas parado durante diez segundos para cargar gasolina", ha comentado.

"Si tuviera que competir contra el Alonso de 2006, le ganaría exactamente en esos detalles", ha explicado Alonso, que espera hacer grandes cosas en 2023.