Huijsen, el 45º posible 'fichaje' de la selección española

El central holandés de la Roma, criado en Málaga, ha sido nacionalizado por la vía de la carta de naturaleza en vistas de que pueda jugar con España en la Eurocopa. De consumarse este movimiento, sería el 45º jugador no nacido en España que juega con la Roja en un movimiento con protagonistas de todo tipo. Desde Di Stéfano, Kubala y Puskas, que jugaron antes con sus selecciones de origen, hasta los hijos de emigrantes, pasando por Senna, campeón en 2008.

Dean Huijsen (Amsterdam, 18 años) ya es español. El Gobierno ha dado luz verde a través del Boletín Oficial de Estado (BOE) la nacionalidad por la vía de la carta de naturaleza a este chaval criado en Málaga, estrella emergente de la Roma y potencial ‘fichaje’ de Luis de la Fuente para una Eurocopa en la que (curioso) el combinado español podría acudir con casi todo su eje formado por jugadores nacionalizados. A saber, el mismo Huijsen, Laporte y Le Normand. Llamativo… pero quizá no tanto.

Una tendencia desde los 90

Porque a lo largo de su historia, España ha tenido hasta 44 jugadores que no nacieron en España, pero que han acabado defendiendo la camiseta del combinado nacional para ser, en muchos casos, piezas clave o incluso leyendas. El caso es que la alta presencia de ‘extranjeros’ con España que se puede ver en la próxima Eurocopa (donde la Selección es cuarta favorita al título según las apuestas deportivas de Betfair con una probabilidad implícita del 12,5%) no debería sorprender vista la tendencia al alza que este fenómeno ha tenido en España desde los años 90 hasta ahora.

Entonces lo primeros en abrir paso de esta vía que llevaba años sin activarse fueron Donato y Pizzi. El primero debutó ante Dinamarca en un duelo jugado en Sevilla. Central y mediocampista del Atlético o del Depor, su potencia convenció a Clemente para que, tiempo después de estar en España y logra la nacionalidad, jugara con su equipo. En la historia quedará como el autor del gol con el que el Depor abrió el camino a ganar su única Liga en 2000. Pizzi, delantero argentino que entonces militaba en el Tenerife, también fue ‘fichado’ por Clemente para potenciar aquel equipo. En esa década también hubo otros con menos peso, como Christensen (Dinamarca), Pier (Italia) o Catanha (Brasil).

Después, en la década de 2000 se recuperó de nuevo esta tendencia de la mano de Pernía (Argentina) y, sobre todo, Marcos Senna (Brasil). El ex del Villarreal fue clave en la consecución de la Euro 2008 que ganó España con Luis Aragonés y abrió senda para que después llegaran con más normalidad si cabe otros nacionalizados, como los casos de Thiago Alcántara (nacido en Italia, pero también brasileño) o Diego Costa (Brasil). Laporte y Le Normand (Francia), son los últimos representantes de este movimiento.

Pioneros

Muchos de los 44 internacionales nacidos fuera de España en verdad son hijos de españoles nacidos allende España y, como tales, tenían derecho a la nacionalidad española. El caso más llamativo es el de López Ufarte, estrella de la Real Sociedad durante los 80, pero nacido en Fez, Marruecos, que fue también estrella con España.

Después hay casos que, con la normativa actual de la FIFA, no podrían haber jugado jamás con España. Nombres, por cierto, de enorme peso. Di Stéfano, Kubala o Puskas llegaron a jugar con la selección española, pero lo hicieron después de defender también los colores de sus países de origen, a saber, Argentina en el caso de la Saeta Rubia y Hungría en el caso de Kubala y Puskas. Ahora la reglamentación es mucho más dura e impide casos como éstos, aunque a raíz de un caso ‘español’ modificó recientemente la norma para hacerla más flexible.

El caso de Munir y Brahim

El protagonista de aquella historia fue Munir el Haddadi, ex canterano culé nacido en España, pero de padres marroquíes, al que Del Bosque hizo debutar siendo un crío con la entonces campeona del mundo para garantizar que no jugara con Marruecos. Pero después desapareció de las listas. El jugador elevó el caso a FIFA, que desde 2020 obliga a jugar tres ocasiones con la absoluta (no una, como hasta entonces) y ser mayor de 21 años para solo poder jugar con un combinado nacional.

Ahora otro hispano marroquí nacido en España, en Málaga, podría protagonizar un caso parecido para esta Eurocopa. Brahim Díaz es objeto de ‘disputa’ entre la federación de Marruecos y la española. Su buen rendimiento con los blancos invita a pensar que el jugador podría ser ‘fichado’ también para la próxima Eurocopa pese a que Marruecos está haciendo esfuerzos para que se una al proyecto de los semifinalistas del Mundial de Qatar.