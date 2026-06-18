¡Histórico Messi!

El nombre de Lionel Messi sigue escribiéndose con letras doradas en la historia del fútbol mundial. El capitán de la selección argentina alcanzó un nuevo récord en la Copa Mundial de la FIFA al convertirse en el primer futbolista de Argentina en marcar goles en cinco partidos consecutivos del torneo tras marcar ante Argelia. Una hazaña que lo coloca por encima de dos leyendas albicelestes: Hernán Crespo y Guillermo Stábile, quienes habían logrado anotar en cuatro encuentros seguidos.

El récord de Messi confirma una vez más su capacidad para aparecer en los momentos más importantes. A lo largo de su carrera mundialista, el astro rosarino ha demostrado una evolución constante, pasando de ser una joven promesa a convertirse en el líder absoluto de Argentina. Su capacidad para marcar diferencias no solo se refleja en asistencias, conducción y generación de juego, sino también en su faceta goleadora.

Con este récord, Messi supera registros que permanecieron intactos durante décadas. Crespo había establecido su racha durante el Mundial de Alemania 2006, mientras que Stábile dejó una huella imborrable en la primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930. Sin embargo, el actual campeón del mundo logró ir un paso más allá, consolidando una secuencia goleadora inédita para un futbolista argentino en la máxima competición internacional.

Más allá de las estadísticas, este logro simboliza la vigencia de Messi en la élite del fútbol. A sus años de experiencia, continúa siendo el referente ofensivo de la Albiceleste y el jugador capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido con una acción individual. Cada nuevo récord amplía una trayectoria que ya es considerada una de las más extraordinarias en la historia del deporte.

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La figura de Lionel Messi sigue creciendo incluso después de haber conquistado la gloria máxima con Argentina. Su récord de cinco partidos consecutivos marcando en la Copa Mundial no solo refleja talento y regularidad, sino también una mentalidad competitiva única. Una vez más, Messi demuestra por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y una leyenda eterna del fútbol argentino y mundial.