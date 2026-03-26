Histórico Jokić: hace lo imposible por segunda vez desde 1976

Nikola Jokić vuelve a hacer algo que, en la NBA moderna, roza lo absurdo: dominar el rebote y la creación de juego al mismo tiempo. El pívot de los Denver Nuggets lidera la liga en rebotes durante marzo con 167, y también encabeza la NBA en asistencias del mes con 147. Una doble cima estadística que casi no tiene precedentes: desde la fusión NBA-ABA, el único jugador capaz de terminar un mes como líder en rebotes y asistencias (incluyendo empates) fue el propio Jokić, cuando lo consiguió en febrero de 2023.

El dato encaja con la sensación que deja cada noche: Jokić ya no solo produce, controla el partido. Su impacto va más allá de la anotación, porque decide dónde cae el balón tras cada tiro y, en la siguiente posesión, convierte esa captura en una ventaja inmediata con un pase que rompe defensas. La prueba reciente está en su último triple-doble ante Phoenix: 23 puntos, 17 rebotes y 17 asistencias, incluyendo la canasta ganadora, una actuación que resume por qué Denver se apoya en él para sostener su tramo final de temporada.

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Que un interior lidere el ranking mensual de asistencias ya sería raro. Que, además, sea el número uno en rebotes en el mismo periodo, lo convierte en una anomalía histórica. En marzo, Jokić está firmando un argumento más para su candidatura a los grandes premios individuales… y, sobre todo, para el objetivo real de los Nuggets: llegar a playoffs con un líder que no depende de una sola forma de ganar, porque domina varias a la vez.