La historia se repite con el Crystal Palace

El Crystal Palace ya tiene su noche grande en Europa. El conjunto londinense conquistó la Conference League tras imponerse al Rayo Vallecano en una final de máxima tensión (0-1), resuelta por pequeños detalles y con sabor histórico para los de Selhurst Park. El triunfo no solo supone el primer título continental del club, sino que lo coloca en una lista muy reducida dentro del fútbol inglés.

Con esta victoria, el Palace se convierte en el tercer equipo inglés que gana un título en su primera temporada en una gran competición europea. Antes solo lo habían conseguido el West Ham United, campeón de la Recopa de Europa en la campaña 1964-65, y el Newcastle United, vencedor de la Copa de Ferias en la 1968-69. Más de medio siglo después, el club del sur de Londres se suma a ese selecto grupo.

La final ante el Rayo Vallecano enfrentaba a dos equipos poco acostumbrados a este tipo de escenarios, pero cargados de ilusión. El conjunto madrileño, protagonista de una aventura continental inolvidable, compitió hasta el final y mantuvo vivas sus opciones en una noche que también formará parte de su historia reciente. Sin embargo, el Crystal Palace volvió a demostrar la madurez competitiva que ha adquirido en el último año.

El gol decisivo de Mateta permitió al equipo inglés levantar un trofeo que confirma su salto de dimensión. Porque este éxito europeo no llega aislado. La pasada temporada, el Palace ya había hecho historia al conquistar la FA Cup, el primer gran título de su palmarés, tras derrotar al Manchester City en Wembley. Aquel triunfo abrió una etapa nueva para un club que, hasta entonces, había vivido lejos de los grandes focos.

La inercia continuó después con la conquista de la Community Shield ante el Liverpool, también en Wembley, reforzando la sensación de que el Palace había dejado de ser una sorpresa para convertirse en un equipo capaz de competir y ganar finales.

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Ahora, la Conference League completa el año más brillante de la historia del club. De la FA Cup a la supercopa y de Wembley a Europa, el Crystal Palace ha cambiado su lugar en el mapa futbolístico. Selhurst Park ya no solo celebra una hazaña: celebra una nueva identidad ganadora.