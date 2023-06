El ‘heredero’ de Messi y Cristiano está más cerca de Arabia que de la élite

Cuando Neymar decidió marcharse al PSG, muchos señalaban que su rendimiento podría situarle como el sustituto de Messi y CR7 como mejor jugador del mundo La evolución de Neymar ha ido decayendo según han avanzado las temporadas y la política deportiva del actual PSG podría apartar al brasileño del club galo

Una de las grandes dudas del fútbol en la última década es saber que hubiera sido de Neymar si se hubiera quedado en el Barcelona y no hubiese decidido irse al PSG. Un traspaso histórico del que las malas lenguas hablaban diciendo que el brasileño no soportaba estar a la sombra de Leo Messi. Más de 200 millones de euros que no se han traducido en el ansiado título europeo del PSG y Neymar ha ido acumulando temporadas en las que ha ido bajando su rendimiento hasta tal punto que este verano pueda acabar en la liga de Arabia Saudí.

Con 31 años de edad, Neymar se asoma a un futuro incierto. Tampoco ha conseguido acabar con la deuda histórica de su selección, que no gana el Mundial desde 2002. Además, el crecimiento de figuras como Vinicius ha relegado a menor influencia de un futbolista que podría ya no contar con un papel relevante en el PSG. El club parisino parece querer cambiar de idea, de estilo y de dirección deportiva. Prefieren, o eso se traduce de informaciones cercanas al club galo, que el perfil de jugador que ahora quieren en el Parque de los Príncipes sea de un estilo menos estelar o galáctico.

Según los pronósticos de Betfair, que Neymar fiche por cualquier club de la liga de Arabia Saudí se paga a 3€ por euro apostado mientras que lo haga por el Manchester United, segunda opción más valorada, se paga a 5.5€ por euro apostado. El brasileño podría formar parte de la liga en la que ya militan ilustres como Benzema o Cristiano pero, con su edad, se plantea la duda de si Neymar está listo o no para competir de nuevo en una gran liga.

Un sueldo inasumible

Otras voces señalan que Neymar quiere cumplir su contrato que le vincula con el PSG hasta 2027. Su sueldo, de 36 millones netos por temporada, es un gran lastre para cualquier equipo que quiera al menos igualar esa cifra. Se había hablado también del interés del Chelsea en su contratación, pero las dudas también sobre su físico invitan a que, o continua con un rol secundario en el PSG o marcha a Arabia Saudí.

Neymar sólo ha superado los 30 partidos en una temporada de las cinco que lleva en el PSG. En su primer año marcó 28 goles y dio 16 asistencias, y participó en 44 goles del equipo. Desde entonces, el bajón ha sido evidente año tras año. También es verdad que ha logrado ser mejor de cara a portería esta última temporada. Sumó 29 partidos en los que anotó 18 goles y 17 asistencias, pero aún así no ha estado en los momentos decisivos. Muchas lesiones, viajes a Brasil y la realidad que el compromiso con el club galo parece haber estado en duda casi siempre.

La relación con Mbappé

Otro de los factores que pueden desencadenar el adiós de Neymar es su relación con Kylian Mbappé. De todos es sabido el liderazgo de Mbappé en la entidad del Parque de los Príncipes y, según informaciones cercanas al club galo, la relación entre Neymar y Mbappé podría estar en su peor momento. Muchos condicionantes para que Neymar continue en el PSG, un jugador que aspiraba a ser el heredero de Cristiano y Messi pero todo parece haber quedado en un trono del que parece ya muy lejano.