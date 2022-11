Hazard se transforma cuando se quita la blanca

El atacante belga completó 62 minutos ante Canadá en el estreno del Mundial de Qatar 2022 El jugador es la referencia de la pizarra de Roberto Martínez, radicalmente opuesto a su papel en Real Madrid

El delantero del Real Madrid, Eden Hazard, poco a nada tiene que ver cuando juega con la selección. Con galones y líder del equipo, el atacante completó ante Canadá más minutos (62) que en cualquier partido a las órdenes de Carlo Ancelotti (60).

El belga, que tiene todavía un año más de contrato con el conjunto blanco a final de temporada, tan solo ha podido disputar 616 minutos de juego esta temporada repartidos en un total de 13 encuentros entre todas las competiciones, donde ha dejado un gol y dos asistencias.

El ex del Chelsea dejó claro en una entrevista en exclusiva para MARCA que no su paso por el Real Madrid está repleto de contratiempos: "No creo que haya fallado. He jugado muchos partidos en diez años, siete en la Premier. Hay momentos en la vida en los que tienes un poco menos de suerte con algún partido, una lesión... y tienes que entender tu manera de vivir".

¿Saldrá en el mercado de invierno?

El atacante no tiene asegurada su continuidad en el club blanco y así lo ha reconocido: "En verano es posible que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice "te tienes que ir", lo tengo que aceptar porque es normal".

62 - Eden Hazard 🇧🇪 ha jugado 62 minutos con su selección ante Canadá esta noche en la @fifaworldcup_es, más que en cualquiera de sus seis partidos con el @realmadrid en todas las competiciones esta temporada (60' ante el Celtic). ¿Redención? pic.twitter.com/0AAwEbTTMK — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2022

El también ex del LOSC Lille se mostró, eso sí, ilusionado con el año y medio que tiene todavía por delante como jugador blanco: "A mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador".