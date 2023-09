Harry Kane y la condena incumplida para ir al Manchester United

Se ha podido saber que Harry Kane habría cumplido los 12 meses de contrato con el Tottenham para fichar por el Manchester United A pesar de ser el objetivo principal de Erik ten Hag, el Manchester United no pudo permitirse la tarifa de transferencia del jugador ni su salario

Según ha podido revelar United Confidential, Harry Kane habría esperado hasta el siguiente verano para fichar por el Manchester United si le hubieran dado garantías de moverse a Old Trafford. Los Red Devils lo querían, pero la limitación de su presupuesto lo impidió.

Se ha descubierto que Harry Kane se había volcado por el Manchester United y que habría cumplido los 12 meses de contrato con el Tottenham antes de fichar por el equipo de Erik ten Hag. Hubiera llegado como agente libre a los Red Devils si los de Manchester le huberan garantizado el acuerdo. Pero... ¿porqué no se lo garantizaron?

Harry Kane había sido desde el objetivo principal de Erik ten Hag, y el neerlandés esperaba poder llegar a un acuerdo con los dirigentes del club para incorporarlo en 2024, pero no pudo ser posible. El Manchester United no podía permitirse la tarifa de transferencia del jugador ni su salario por el presupuesto limitado del club este verano. Así que, a los Red Devils, no les quedó otra que abandonar la carrera y apostar por un jugador con un salario reducido.

Ten Hag cambió su mirada y fue a por Rasmus Holjund, también muy demandado en el mercado de fichajes pasado, y se olvidó de poder traer al 'Hurricane' de los Spurs. Una semana después, Holjund habría firmado por el Manchester United por una suma total de 72 millones de libras y un salario mucho más asequible que el del inglés.

Por otro lado, a pesar de los intentos de los Spurs para retener a Kane y hacer que firmara una renovación de contrato, el delantero viajó a Múnich para firmar un acuerdo con el Bayern hasta junio de 2027.

El inglés se marchó de la Premier siendo el segundo máximo anotador de la historia de la liga y el máximo anotador de la historia de los Spurs. Se fue y perdió una pequeña oportunidad de quedarse en Inglaterra y batir algunos récords pendientes. Ahora, la Premier y Kane están más lejos que nunca.