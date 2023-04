¿Podemos hablar de 'Big 7'?

El Newcastle se está colando entre los cuatro primeros de la Premier League Desde el Leicester campeón, ningún otro equipo fuera del 'Big 6' había logrado colarse entre los cuatro primeros

Esta temporada está siendo diferente en la Premier League. El Chelsea no arranca y entre los cuatro primeros, se está colando un Newcastle que, tras ser comprado por el fondo de inversión PIF, ha ido escalando posiciones hasta colarse entre los cuatro primeros, algo que no conseguía un equipo fuera del 'Big 6' desde que el Leicester ganara la competición en 2016.

Desde que ascendieron en 2017, no habían logrado superar la décima posición, algo que actualmente ya tienen casi asegurado. A su vez, en 31 jornadas ya han sumado más puntos (59), de los que habían podido conseguir en los últimos cinco cursos, algo que les acerca a romper la hegemonía del los equipos de Manchester, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham.

Fichajes que han dado buenos resultados y un técnico, Eddie Howe, que cogió al equipo hundido en zona de descenso la temporada pasada y que ahora ya mira a lo más alto de la Premier League tras sumar seis victorias en los últimos siete encuentros.

5 - Newcastle have taken a 5-0 lead within 21 minutes, the second-earliest a side has done so in Premier League history, after Man City v Watford in September 2019 (18th minute). Stop. pic.twitter.com/AgRctZdQYZ